«В этом году участие в курсовых проектах по бизнес-планированию приняло рекордное число студентов»

Студенты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в процессе работы над курсовыми проектами решают бизнес-задачи в рамках партнерства ВШБ с лидерами рынка

Практико-ориентированное проектное обучение, реализуемое в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ), нацелено на достижение продуктового результата и совершенствование навыков командной работы. Центр карьеры Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в партнерстве с компаниями–работодателями выступил поставщиком актуальных бизнес-кейсов, которые стали темами курсовых проектов для студентов в 23/24 учебном году. Более 100 проектов формата SWOT-анализа, маркетинговых и бизнес планов, моделирования организации, IT и управленческого консалтинга реализовано в рамках системного партнерства между Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и такими компаниями, как X5 Group, Сбер, ВТБ, Альфа Банк, ЦОДД Правительства Москвы, МОЭК, МТС, Теле 2, Навикон, Норбит, Ашан, METRO, Золотое Яблоко, Сибур, FM Logistic, Аскона, Kept и другими. За счет участия компаний-лидеров в подготовке будущих специалистов строится бесшовный процесс интеграции выпускников в корпоративную среду, сокращая разрыв между навыками выпускников и запросами бизнеса.

Кнатько Дмитрий Михайлович Заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы «Управление бизнесом», подвел итоги: «В этом году участие в курсовых проектах по бизнес-планированию приняло рекордное количество студентов. 85 команд работали над реальными бизнес-задачами, предоставленными более чем 20 компаниями, среди которых такие известные, как Аскона Лайф Групп и SuperJob, а также ряд инновационных стартапов — резидентов Московского инновационного кластера и фонда Daily Challenge. Это сотрудничество позволило студентам получить практический опыт решения реальных бизнес-задач и развить свои навыки бизнес-моделирования. Подобные проекты играют важную роль в подготовке будущих специалистов, способных эффективно работать в современной бизнес-среде и применять полученные знания на практике».

Совместная работа студентов образовательной программы «Бизнес информатика» и компаний-лидеров IT-сектора вносит свой вклад в реализацию стратегии импортозамещения систем и технологий в России. За полгода работы на бизнес-кейсах по методике ВШБ более 700 студентов бакалавриата были охвачены проектной работой: от исследования бизнес-процессов в крупных компаниях — до создания ИТ-решения. Компании берут разработанные студентами проекты на пилотирование в бизнес. Среди предлагаемых разработок — адаптивные скрипты для телемаркетинга, боты-помощники по CRM-системе, сервисы для поддержки воронки продаж, мобильные сервисы для онлайн-бронирования мест в ресторанах, автоматизация процесса питания в дошкольных учреждениях, аналитическая отчетность для FMCG-компаний на основе приложений Business Intelligence, модели интегрированного планирования на базе low-code платформ и многое другое.

Брускин Сергей Наумович Заместителя руководителя департамента бизнес-информатики ВШБ «Ценность курсовых проектов, реализуемых командой студентов на основе реальных задач бизнеса — в бизнес-симуляции проектов и наставничестве экспертов, что дает лучшим студентам возможность получить карьерный старт уже на 2-3 курсе бакалавриата на площадках лидирующих компаний».

Мария Учаева Супервайзер Группы по развитию бренда работодателя Kept Для компаний работа со студентами — это возможность увидеть инициативных и мотивированных молодых профессионалов, а с лучшими — продолжить сотрудничество. «Студенты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ предлагали решения по стратегическому развитию бизнеса для компаний из нефтегазового и FMCG-секторов. Большинство команд отлично справились с заданиями и защитили решения перед экспертами. Самые сильные решения содержали подробную аналитику и комплексные вычисления», — отметила Мария Учаева, супервайзер Группы по развитию бренда работодателя Kept.

Волкова Ирина Олеговна «В рамках курсовых проектов студенты 3 курса образовательных программ «Управление цепями поставок и бизнес-аналитика», «Маркетинг и рыночная аналитика» и «Управление цепями поставок», выступая в роли команды консультантов, получили возможность применить на практике полученные знания за три года обучения, улучшить свои навыки по управленческому консалтингу и развитию бизнеса. Они участвовали в решении широкого набора задач от разработки стратегий развития и трансформации бизнеса до внедрения систем корпоративной и социальной ответственности и новых управленческих практик, в том числе на базе искусственного интеллекта. Практически все заказчики проектов пригласили наших студентов, показавших высокий уровень готовности к работе в бизнесе», — подчеркнула Ирина Волкова, профессор, заместитель директора Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Анализируя опыт реализации курсовых проектов студентами магистратуры, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Александр Лебедев подчеркнул, что работа с реальным бизнесом способствует развитию предпринимательских качеств и креативности.

Лебедев Александр Валерьевич «Такой опыт не только обогащает учебный процесс, но и повышает конкурентоспособность студентов на рынке труда после окончания университета. Мотивация студентов намного выше, когда они знают, что потенциально их решения будут внедрены в бизнес. Общей рамкой всех курсовых проектов программы «Менеджмент в ритейле» ВШБ является устойчивое развитие: студентам было предложено соединить бизнес и социальные метрики проекта при решении практической задачи бизнеса. И это дало свои плоды. Представители заказчиков высоко оценили уровень подготовки студентов и с энтузиазмом восприняли предложенные идеи, пообещав внедрить в практику отдельные предложения».

Егор Теплухин, консультант Центра организации дорожного движения Правительства Москвы и выпускник образовательной программы «Маркетинг и рыночная аналитика» ВШБ, также отметил хороший уровень проработки материала и вовлеченности студентов в поиск решений на вызовы городской среды. «Своей темой мы хотели узнать, что могут предложить для решения транспортной проблемы в Москве студенты с бизнес-образованием. Проекты, идеи которых совпадают с видением организации, заслуживают высокой оценки и внимания», — подытожил эксперт.

