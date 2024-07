Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 1 июня в столице проходит масштабный чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». В нем приняли участие уже около 83 тысяч человек. В суперфинал прошли 22 из них. За главный приз 8 сентября сразятся 48 суперфиналистов.

Принять участие в отборочных турах можно до 7 сентября. Главная площадка состязания на Чистых прудах работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Каждое воскресенье на ней проходит игра навылет среди лидеров недели по баллам.

Режим работы окружных площадок можно узнать на сайте проекта или в телеграм-канале. Рефери приглашают на финальные игры лидеров отборочных туров. В чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумагу» приняли участие жители пяти из 11 округов, сегодня игры продолжаются еще в одном округе.

20 и 21 июля флагманская площадка вновь переместилась с Чистых прудов в самую гущу праздничных мероприятий — на Большую Никитскую улицу. Несколько центральных улиц столицы превратились в пешеходную зону более чем с 120 ресторанами, спортивными площадками, шоу театральных коллективов и многочисленными играми. Игра «Камень, ножницы, бумага» стала хитом среди гостей праздника: в субботу жаркие битвы за призовые баллы продолжались до 01:00, в воскресенье все желающие играли до 22:00. 22 июля флагманская площадка вернулась на Чистопрудный бульвар и работает в обычном режиме с 12:00 до 20:00.

На чемпионате игроки открывают для себя глубокий смысл игры «Камень, ножницы, бумага». Она развивает внимание, реакцию, стратегическое мышление. Кроме того, это международная игра, в которую играют миллиарды человек на планете. Она стала универсальным языком общения людей разных культур.

Существует международная ассоциация по игре «Камень, ножницы, бумага», которая проводит соревнования и чемпионаты по всему миру. Ее участники — профессиональные спортсмены. Они тренируются и совершенствуют свое мастерство: разучивают комбинации (гамбиты), которые приносят успех в соревнованиях, а также работают над реакцией — по движению руки соперника можно увидеть, какую фигуру он покажетво время своего хода.

Одна из самых громких международных побед в этой игре была одержана в 2007 году в Лас-Вегасе. Тогда победитель Джейми Лэнгридж, который родился в СССР, сорвал куш размером 50 тысяч долларов. За год до этого в Международный олимпийский комитет подавали прошение о включении игры «Камень ножницы, бумага» в список олимпийских видов спорта.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий для людей всех возрастов и интересов — это концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты, викторины.

https://www.mos.ru/news/item/141627073/

MIL OSI