В России сформирована сеть лабораторий пользовательского тестирования госуслуг и сервисов

Две лаборатории пользовательского тестирования открыты в Ставрополе и Владивостоке в рамках федерального проекта «Государство для людей». Его реализацию курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Таким образом, все 11 лабораторий, которые предусмотрены планом федерального проекта до 2030 года, приступили к работе.

В этих лабораториях специалисты тестируют государственные услуги и сервисы на соответствие стандартам клиентоцентричности, оценивают удобство и простоту их использования.

«Сегодня большинство наиболее массовых и востребованных услуг и сервисов в мире проходят испытания в подобных лабораториях. Этот опыт мы используем не просто для совершенствования отдельных государственных сервисов, мы трансформируем всю систему оказания федеральных и региональных услуг в стране», – отметил Дмитрий Григоренко.

С момента старта федерального проекта «Государство для людей» в 2021 году на основании рекомендаций, которые министерства и ведомства получили по итогам лабораторных исследований, улучшено 109 федеральных сервисов и услуг.

В их числе – государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация декларации пожарной безопасности, лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, лицензирование фармацевтической деятельности.

Лаборатории пользовательского тестирования уже запущены в Липецке, Нижнем Новгороде, Туле, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Калининграде. Ещё две такие лаборатории работают в Москве.

Испытания проводятся с использованием нейрофизиологического оборудования отечественного производства и дополнительных методов, таких как глубинное интервью и юзабилити-тестирование.

Данные методы и аппараты позволяют проанализировать потребности и привычки целевой аудитории, выявить пользовательские барьеры. По результатам исследований в органы государственной власти направляются рекомендации для улучшения работы сервисов и ведётся дальнейший контроль их внедрения.

Федеральный проект «Государство для людей» включён в перечень инициатив социально-экономического развития России, его реализация осуществляется на всех уровнях государственной власти.

Основные цели проекта: повышение уровня доверия граждан и организаций через трансформацию подходов к работе с людьми, простое и быстрое решение проблем, проактивное информирование о новых возможностях, которые возникают в государстве.

Помимо лабораторий пользовательского тестирования, в числе инструментов реализации проекта – разработка услуг по принципу «жизненных ситуаций», создание их реестра, а также мониторинг услуг и сервисов на любых стадиях взаимодействия государства с гражданами.

Федеральный проект «Государство для людей» реализуется на площадках Аппарата Правительства, Министерства экономического развития и Аналитического центра при Правительстве.

