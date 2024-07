Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проектируемые проезды и безымянный объект улично-дорожной сети получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163, расположенным в районе Щербинка в ТиНАО, присвоено наименование «Проспект Славского». Проспект назван в честь Ефима Славского (1898–1991), государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.

Кроме того, в состав новой улицы включен участок улично-дорожной сети, называвшийся ранее Новотроицким шоссе. Таким образом, проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ города Подольска вблизи проспекта Юных Ленинцев. Его общая протяженность составит около 16,5 километра.

Безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в Краснопахорском районе в ТиНАО, присвоено наименование «Улица Лиозновой» в память о Татьяне Лиозновой (1924–2011), кинорежиссере, сценаристе и педагоге, народной артистке СССР. Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка «Москино» в Красной Пахре — крупнейшей площадки для проведения натурных съемок под открытым небом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/11515050/

MIL OSI