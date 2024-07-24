«Вслушивание» в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка» приглашает на мастер-класс по активному и пассивному слушанию. Разработанная музыкантом и композитором Полин Оливерос методика позволит развить творческий потенциал и восприятие звука. Участники освоят ряд упражнений, которые помогут лучше осознавать внешнюю и внутреннюю звуковую среду.
После занятия пройдет концерт электронной и экспериментальной музыки.
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https://www.mos.ru/afisha/event/311128257/