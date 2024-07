Взаимодействие вуза и бизнеса в подготовке ИТ-кадров: опыт Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители Санкт-Петербургского политехнического университета приняли участие в стратегической сессии «Экономика данных + кадры для ИТ и ИИ: подготовка кадров для цифровой трансформации секторов экономики». Организаторами сессии стали министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, АНО «Цифровая экономика» при поддержке ВКонтакте. На площадке университета ИТМО представители образовательных учреждений, ИТ-компаний, регионов и федеральных органов исполнительной власти обсудили задачи, проблемы и проекты в области подготовки ИТ-кадров для различных отраслей экономики и достижения национальных целей. На открытии сессии перед участниками выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Политех входит в список лучших вузов в сфере информационных технологий рейтинга RAEX, поэтому подготовка кадров для IT — одно из приоритетных направлений университета. Видение вуза в развитии IT-компетенций студентов на сессии представила руководитель проекта «Цифровые кафедры» СПбПУ Надежда Цветкова.

Часть секций была посвящена взаимодействию бизнеса и вуза в области подготовки кадров. В одной из них приняла участие директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» Ирина Рудская.

«Актуальность темы сотрудничества вузов и предприятий отрасли уже ни у кого не вызывает сомнения, поэтому дискуссия была крайне интересной, живой. И я уверена, что это принесет хороший результат для всех участников», — поделилась впечатлениями Ирина Андреевна.

В секции, посвященной обязательной образовательной составляющей в аккредитации ИТ-компаний приняли участие проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов и заместитель директора Института компьютерных наук и кибербезопасности Денис Иванов.

«Формат сессии оказался интересным. Благодаря открытой позиции Минцифры и вовлечённости участников нам удалось обсудить с коллегами новые проекты и развитие уже существующих. Надеюсь, что такие мероприятия станут регулярными и позволят более эффективно решать проблему подготовки кадров для ИТ- отрасли», — отметил Дмитрий Тихонов.

