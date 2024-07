Арии из опер, любовная лирика и «Сказка о вечном панке»: что предлагает фестиваль «Театральный бульвар» на этой неделе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На этой неделе фестиваль «Театральный бульвар» приглашает на репетицию нового спектакля о панк-субкультуре, музыкально-поэтическую программу и концерт, в котором прозвучат арии и дуэты из опер.

На основной сцене — в амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре — 25, 29 июля и 1 августа режиссер Юрий Квятковский проведет открытые репетиции специальной версии спектакля «Сказка о вечном панке». Он рассказывает об истории и эволюции этой субкультуры в СССР и России. Постановка создана совместно с драматургом Михаилом Дегтяревым, изучившим мемуары панк-звезд. Гости услышат известные панк-хиты 1980-х, 1990-х и 2000-х годов в неожиданных и полемичных аранжировках в исполнении актрис.

«Панк — это свобода, протест, бунт как естественная потребность человеческой натуры, попытка выйти из системы. Это не просто субкультура, а своеобразное выражение чаяний каждого в тот или иной момент жизни», — отмечает Юрий Квятковский.

Премьера спектакля состоится 3 августа на основной сцене фестиваля в амфитеатре «Яма».

На Пушкинской площади 28 июля в 17:00 пройдет музыкально-поэтический проект «Звук речи». Название отсылает к знаменитому циклу Бродского «Часть речи». Гости услышат стихотворения Александра Пушкина, Валерия Брюсова, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Саши Черного, Бориса Рыжего и других поэтов.

Проект представят актер театра и кино Антон Кукушкин и композитор Родион Кравкль. Антон Кукушкин является номинантом российской национальной телевизионной премии ТЭФИ и лауреатом Межвузовского чтецкого конкурса имени Я.М. Смоленского.

Программа «Звук речи» объединила разные темы, образы и мотивы. Исполнители отдают предпочтение стихам, в которых ощущается внутренняя драматургия, недосказанность и многомерность.

В 18:30 на Пушкинской площади в исполнении солистов оперных театров России в сопровождении оркестра Antonio-orchestra прозвучат арии и дуэты из опер русских и советских композиторов. Дирижер — Ренат Жиганшин.

Спектакли, выставка и цирк: как проходит фестиваль «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар» проходит до 11 августа на семи площадках в рамках проекта «Лето в Москве». Каждая из них имеет свою тематику. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь — музыкальному театру, а площадка на Сретенском бульваре — сценическому оформлению и костюму. На Страстном бульваре можно погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, программа на Цветном бульваре посвящена цирку, а сцена на Чистопрудном бульваре отведена экспериментальному театру. Посещение мероприятий фестиваля свободное, на некоторые из них нужна предварительная регистрация.

https://www.mos.ru/news/item/141645073/

