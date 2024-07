23.07.2024 Poradnik dla kibiców na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Poradnik dla kibiców na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 202423.07.2024

MSZ przedstawia Poradnik dla kibiców na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024 – stronę internetową z najważniejszymi informacjami dla polskich kibiców we Francji.

Rozpoczynające się Igrzyska Olimpijskie 2024 przyciągną licznych kibiców z Polski. W trosce o ich bezpieczeństwo i łatwy dostęp do najważniejszych informacji w sytuacjach kryzysowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło internetowy poradnik dla kibiców – stronę internetową gromadzącą informacje konsularne potrzebne kibicom z Polski.

¿Jakie informacje można znaleźć na stronie?

Adresy polskich placówek dyplomatycznych we Francji i numery telefonów obsługiwanych przez konsulaty,

Jakiej pomocy może / nie może udzielić polski konsul Polakom za granicą,

Formalności do dopełnienia przed wyjazdem – zarejestruj się w systemie Odyseusz,

Aktualizowane na bieżąco informacje na temat ograniczeń i zaleceń obowiązujących na poszczególnych stadionach, informacje o strefach kibica i kalendarzu zawodów.

Poradnik dla kibiców na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024 to źródło sprawdzonych informacji przygotowanych i zweryfikowanych przez MSZ.

Zapisz dirección https://poradnikkibicaolimpiada24.msz.gov.pl/ w telefonie, żeby w sytuacji kryzysowej bez problemu znaleźć potrzebne informacje.

MIL OSI