23.07.2024 Dokument komunikacji strategicznej przedstawiony przez Polskę na FAC w sprawie korzyści z współpracy transatlantyckiej

W dokumencie wskazano, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone cieszą się najbardziej zintegrowanymi stosunkami gospodarczymi na świecie. Jeśli pogłębiająca się integracja gospodarcza i strategiczna Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ma być kontynuowana, wymaga ona zrozumienia i wsparcia ze strony społeczeństw po obu stronach Atlantyku. Tego poparcia nie można brać za pewnik. Jego uzyskanie wymaga od europejskich i amerykańskich elit słuchania swoich społeczeństw, choćby po to, by nauczyć się rozmawiać z nimi o ich własnym interesie w stosunkach transatlantyckich.

Podkreślono, że amerykański system medialny został zakłócony przez krajowych aktorów, którzy postępują zgodnie z autorytarnym podręcznikiem i którzy zasilają strategiczny cel Rosji, tworząc słowa i działania, które można wykorzystać do ataku na demokrację i zachodnie sojusze. Rosyjskie media państwowe i konta internetowe powiązane z Kremlem zwracają się obecnie w stronę Stanów Zjednoczonych i tegorocznych wyborów do Białego Domu, jak również rozpowszechnianiu treści podżegających na temat imigracji i bezpieczeństwa granic amerykańskich. Powinniśmy jednak spodziewać się znacznie więcej, ponieważ zmniejszanie wsparcia dla Ukrainy pozostaje głównym priorytetem Rosji.

Wśród elit politycznych widoczne są silne różnice zdań. W marcu 2022 r. prawie połowa Republikanów twierdziła, że USA nie zapewniają Ukrainie wystarczającego wsparcia, o 11 punktów procentowych więcej niż odsetek Demokratów, którzy tak uważali. Obecnie ten sam odsetek Republikanów (49%) twierdzi, że USA zapewniają Ukrainie zbyt dużą pomoc.

Jako Polska zwracamy uwagę, że nie powinniśmy siedzieć bezczynnie, gdy rozpowszechniane są fałszywe narracje na temat przyczyn wojny na Ukrainie. O tym, kto jest tu ofiarą, a kto agresorem. O naszym celu we wspieraniu Ukrainy w jej wysiłkach obronnych i o rosyjskim imperializmie. Powinniśmy również podnosić świadomość amerykańskiej opinii publicznej na temat wielkości europejskiej pomocy dla Ukrainy i tego, jak ten wysiłek pomaga ratować ukraińskie życie.

Akcentujemy potrzebę, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy Europejska Służba Działań Zewnętrznych, delegatura UE w Waszyngtonie, Komisja Europejska i my wszyscy jako państwa członkowskie wzmocnili naszą strategiczną komunikację z USA, aby pokazać, że nadal jesteśmy najważniejszym i najbardziej wiarygodnym partnerem dla USA.

Polska przedstawia propozycję konkretnych środków, które mogłyby obejmować:

Zwiększone monitorowanie przez dział StratCom ESDZ i podnoszenie świadomości sytuacyjnej państw członkowskich w zakresie fałszywych narracji wymierzonych w UE i jej państwa członkowskie w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w USA;

Przygotowanie wspólnych komunikatów, w tym arkusza informacyjnego zestawiającego europejskie i amerykańskie dane dotyczące zaangażowania;

Przeprowadzenie aktualnej analizy najważniejszych amerykańskich środowisk opiniotwórczych, które mogą wpływać na nastroje społeczne lub decyzje administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych mediów, think tanków (m.in. amerykańskiej krajowej sieci ponad 90 bezpartyjnych organizacji stowarzyszonych z Radą do Spraw Światowych), ale także związków zawodowych w ośrodkach przemysłowych, w których państwa członkowskie UE inwestują znaczne środki finansowe;

Optymalizacja zasobów i pozycji delegacji UE w Waszyngtonie poprzez dotarcie do partnerów w administracji, Kongresie USA, liderów opinii i grup na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym;

Zwiększenie synergii między wszystkimi państwami członkowskimi UE, w tym poprzez podział pracy w docieraniu do przedstawicieli administracji USA, Kongresu USA, lokalnych polityków, ośrodków akademickich, mediów i ośrodków analitycznych.

W tym celu rekomendujemy m.in. mapowanie współpracy gospodarczej w USA.

Rozpoczęcie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w mediach skierowanej do amerykańskiej opinii publicznej i skierowanej do różnych grup społecznych i wiekowych za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych w przemyślany sposób.

