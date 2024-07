23.07.2024 Warszawa | KPRM Renta wdowia – wsparcie seniorów po stracie współmałżonka

Source: Government of Poland in Polish

Obywatelski projekt ustawy i stanowisko rządu

Projekt ustawy o rencie wdowiej to krok w stronę poprawy jakości życia seniorów po stracie współmałżonka. Rząd przyjął stanowisko kierunkowe, w którym wskazuje na potrzeby zmian i dostosowania projektu do możliwości finansowych budżetu państwa.

– Kiedy małżonkowie żyją razem, mogą pokrywać wspólne wydatki z dwóch emerytur. Po śmierci jednego z nich, senior często staje przed poważnymi problemami finansowymi. To rozwiązanie nie zrekompensuje straty bliskiej osoby, ale pomoże przetrwać finansowo najtrudniejsze momenty

– mówił Premier Donald Tusk.

Projekt ustawy przewiduje możliwość pobierania zarówno renty rodzinnej, jak i innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Jedno ze świadczeń wypłacane byłoby w całości, a drugie w części.

– Kiedy umiera bliska osoba, to jest to niezwykła tragedia osobista. Ale często jest to także tragedia albo zagrożenie ekonomiczne – degradacji poziomu życia, utraty części środków do życia. Bo kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania, domu, konieczność opłacenia czynszu czy rachunków

– tłumaczyła także podczas wspólnej konferencji prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Rząd chce aby projekt wszedł w życie od 1 stycznia 2025 roku. Wówczas wypłaty świadczeń na nowych zasadach rozpoczną się od 1 lipca 2025 roku. ZUS musi mieć czas, aby odpowiednio przygotować się do realizacji tego zadania.

Wspólny głos Koalicji 15 października

Wsparcie wdów i wdowców jest priorytetem dla Koalicji 15 października. Projekt ustawy został poparty przez ponad 200 tysięcy obywateli.

– Dzięki współpracy wielu ministrów i liderów koalicji rządowej, udało się wypracować jednolite stanowisko, które teraz wspólnie popieramy. To pokazuje, że razem możemy osiągać ważne cele dla Polek i Polaków

– powiedział Premier Donald Tusk.

Obywatelski projekt ustawy czekał wiele miesięcy w poprzedniej kadencji Sejmu. Poprzednia większość parlamentarna odłożyła do tzw. zamrażarki.

– Troszczymy się o najsłabszych i realizujemy obietnice. Przypominam, że w umowie Koalicji 15 października było zawarte wsparcie osoby starszej po śmierci małżonka. Przyjęcie pozytywnego stanowiska rządu wobec projektu obywatelskiego, wskazanie realistycznych możliwych uwarunkowań dojścia do realizacji tego świadczenia, jest dowodem na to, że nie rzucamy słów na wiatr

– mówiła szefowa Agnieszka Dziemianowicz – Bąk.

Więcej informacji na temat projektu ustawy i proponowanych zmian można znaleźć w komunikacie po Radzie Ministrów na stronie.

