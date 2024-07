Энергопроекты РФ привлекательны для инвестиций КНР, укрепляют энергобезопасность стран – Сечин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил безопасность и надежность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР.

«Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», – сказал Сечин, выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«Хотелось бы отметить, что укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами могли бы содействовать прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли, в которых сегодня возникают привлекательные возможности для наших партнеров», – сказал глава «Роснефти».

По его словам, «такие инвестиции могли бы создать существенный синергетический эффект, ведь Россия – одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала».

Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные 160 миллиардов долларов, напомнил глава «Роснефти». «Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал»,- добавил он.

По мнению Игоря Сечина одним из перспективных направлений потенциального сотрудничества является освоение ресурсов Арктики, где сейчас активно развивается проект Северного морского пути – кратчайшего маршрута доставки наших энергоресурсов в Азию.

«Для работы Северного морского пути потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих»,- отметил глава «Роснефти».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 июля 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220323/

MIL OSI