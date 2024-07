Уже более 15 тысяч москвичей присоединились к марафону здорового образа жизни «Дарите время семье»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 15 тысяч человек присоединились к марафону здорового образа жизни (ЗОЖ) «Дарите время семье». Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Участники делают зарядки, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, выполняют тесты и задания, а также вместе с психологами учатся управлять своими эмоциями. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Последние годы в России, как и во всем мире, наблюдается тренд на здоровый образ жизни. Люди хотят быть здоровыми. Многие подходят к вопросу предельно серьезно — обращаются к специалистам, занимаются спортом с тренером. Другие предпочитают искать в интернете и других открытых источниках информацию, как делать это максимально правильно, комфортно и без риска для здоровья. К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон. Он помогает горожанам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов и объединяет поколения москвичей для здоровой и счастливой жизни», — рассказала Анастасия Ракова.

Присоединиться к марафону можно в любое время. Его участниками уже стали более четырех тысяч семей. Регистрация доступна на сайте.

С начала лета участники марафона учились считать калории, занимались спортом, практиковались успокаивать детей с психологом и проходили более 10 тысяч шагов в день. А в выходные семейные команды изучали инфраструктуру города, в том числе современные диагностические комплексы в центрах госуслуг, площадки проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», поликлиники, центры московского долголетия и многое другое. Кроме того, можно посещать мастер-классы и встречаться с известными московскими семьями и спортсменами.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, 27 июля в 12:00 организуют интерактивные экскурсии более чем в 10 обновленных зданиях московских поликлиник. Их проведут врачи и сотрудники медицинских учреждений. Для участия в ЗОЖ-квесте «Разрушители мифов в поликлиниках Москвы» необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение и записаться. За прохождение семейного квеста гостей ждут призы. Количество мест ограниченно.

Марафон «Дарите время семье» был организован столичными врачами для горожан, которые заботятся о своем здоровье. Москвичи разных возрастов учатся вести правильный образ жизни. Инициаторами проекта выступили комплекс социального развития, столичный Департамент здравоохранения, центры госуслуг «Мои документы», Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

