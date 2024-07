Татьяна Голикова: В этом году получено рекордное количество заявок на премию #МыВместе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Завершилась заявочная кампания международной премии #МыВместе 2024 года. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.

Основная цель премии – выявить лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Участвуют в премии добровольцы, наставники, НКО и компании со всей страны с целью получения поддержки, признания в своём регионе и на федеральном уровне и тиражирования своей инициативы. Награду победителям премии вместе с лидерами мнений, известными государственными и общественными деятелями вручает лично Президент России Владимир Путин уже девять лет подряд.

В этом году старт премии #МыВместе был объявлен на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 2 марта, а сбор заявок завершился 10 июня. За этот период подано 45 544 заявки из 89 регионов России и 142 стран мира.

«В этом году мы видим рекордное количество заявок на премию #МыВместе – 45 544 заявки из всех 89 регионов России. Это на 5,5 тыс. заявок больше, чем в прошлом году. Мы видим, как из года в год интерес к премии растёт. В ответ на этот общественный запрос развивается и сама премия. В этом году в ней появились новые категории и номинации. Впервые в ней участвовали муниципалитеты и регионы, которые представили свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация “Добрая семья года„, а тема семейного волонтёрства стала одной из ключевых. Число участников этой номинации пополнится победителями конкурса “Это у нас семейное„ в номинации “Добро – это у нас семейное„, которые автоматически проходят в финал премии #МыВместе. Можно с уверенностью сказать, что мы становимся свидетелями формирования общероссийской культуры добрососедства и взаимопомощи», – отметила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Сайт национального трека премии – премия.мывместе.рф.

В рамках международного трека #WeAreTogether принято 3707 заявок из 142 стран – в семь раз больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество заявок (1910) подано в номинации «Равные возможности и социальная справедливость». Лидерами по количеству заявок стали Индия (АТР), Нигерия (Африка), Афганистан (Центральная Азия) и Пакистан (Южная Азия). Самым маленьким государством из стран-участников стала Сент-Люсия с населением 179 тысяч человек (площадь всего 617 кв. км).

Сайт международного трека премии – https://wearetogetherprize.com.

С целью развития сообщества участников премии в регионах России создаются клубы участников премии в качестве постоянно действующих площадок для объединения лидеров и развития их проектов. Сейчас создано 24 региональных клуба, членами которых являются 1,4 тысячи участников. Также запущен федеральный клуб #МыВместе. Кроме того, в этом году была введена новая категория «Территория». Теперь в премии могут принимать участие муниципальные образования и регионы со своими комплексными программами поддержки СО НКО, добровольчества и благотворительности. В данной категории было получено 2908 заявок.

«Сам факт подачи заявки уже объединял лидеров в регионе, сближал представителей власти и общества. Много инициативы мы получили по теме специальной военной операции, поддержке наших военнослужащих и членов их семей, мирных жителей новых регионов. Важно отметить, что, несмотря на сложный политический контекст, в этом году мы получили заявки от 142 стран, включая страны СНГ и многочисленные государства всего мира: США, Франция, Испания, Алжир, Афганистан, Аргентина, Мексика, Перу, Танзания, Конго, Нигерия, Индия, Пакистан и другие. Участие в премии важно не только победой, но и развитием проектов, которое участники получают в течение всего года. Теперь наша задача – отобрать самые эффективные и востребованные инициативы в финал, который состоится уже этой осенью», – сказал руководитель ассоциации «Добро.рф», председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Самой популярной стала номинация «Волонтёр года» (19 196 заявок) – за личный вклад в развитие волонтёрского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. Второй по значимости номинацией является «Страна возможностей» (5438 заявок), посвящённая проектам, направленным на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, спорта и здорового образа жизни, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти. Замыкает тройку лидеров «Наставник года» (5094 заявки) – за выдающиеся достижения в сфере наставничества. Также в числе лидеров – номинации «Поступок года» (3806 заявок), «Помощь людям» (3605 заявок) и #МыВместе – Россия (2200 заявок).

В настоящее время началась заочная федеральная оценка национального трека, которая завершится 5 августа 2024 года.

В рамках финала премии в каждой номинации и каждой категории будет определено шесть финалистов, набравших наибольшее количество баллов в номинации.

Финал национального трека пройдёт с 2 октября по 10 ноября 2024 года (включительно) в формате народного голосования и оценки проектов членами жюри. Победители будут награждены в рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе с 2 по 5 декабря в Москве. Лучшие добровольцы России получат национальное признание, всестороннюю поддержку проекта, участие в образовательной программе по развитию компетенций, а также путешествие по России. Отдельным бонусом для победителей станет взаимодействие с наставниками премии – руководителями федеральных ведомств или крупнейших общественных организаций, признанными лидерами отрасли, которые готовы поделиться своим богатым опытом и оказать проекту всестороннюю поддержку. В прошлом году в числе наставников были заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и многие другие.

С подробной информацией можно ознакомиться в положении о проведении премии.

Впервые идея создания премии прозвучала на встрече Владимира Путина с волонтёрами в 2020 году. За это время её участниками стали 100 тысяч человек от 14 лет и старше из всех регионов России и 142 стран мира. Учредитель премии – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), организатор – ассоциация «Добро.рф». Оргкомитет по присуждению премии #МыВместе возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52212/

MIL OSI