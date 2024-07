Столичные энергетики подключат к сетям 74 новостройки по программе реновации в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 74 жилых дома, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов, в этом году планируем провести работы по 74 адресам, из которых 22 уже обеспечены надежным энергоснабжением», — отметил Петр Бирюков.

В рамках работ по технологическому присоединению новостроек будет проложено более 300 километров кабельных линий, построено несколько трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Суммарная присоединенная мощность составит почти 61,1 тысячи киловатт.

Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации, добавил Петр Бирюков.

Новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://www.mos.ru/news/item/141589073/

MIL OSI