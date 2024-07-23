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Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет – Programa «Цифровая юриспруденция» En la Universidad de Nueva York se anunció en 2023. En 2023-2024 г. обучение по программе прошли 148 человек из вузов не только Новосибирска, но и всей России: Высшей школы экономики, о государственного университета правосудия и других. Hay varios programas que incluyen diplomados de personas con cualificaciones profesionales en la esfera de la economía social.
Программа направлена на подготовку современных юристов нового типа, владеющих цифровыми навыками, способных общаться с ническими специалистами на одном языке. Цифровой юрист способен осуществлять правовой анализ новых бизнес-проектов в цифровой среде, разбирается в действующем ом регулировании в отношении новых цифровых объектов, персональных данных, интелектуальной собственности в РФ и за рубежом. Algunos especialistas pueden realizar proyectos de TI y realizar consultas de verano.
— Нам действительно удалось собрать уникальный преподавательский состав, состоящий из теоретиков и практиков в сфере правового рования цифровых технологий, а также в полной мере задействовать все новые технологии distanционного обучения у удаленного . Занятия проходили в очно-заочном формате с использованием записей and предоставлением к ним доступа обучающимся. К программе подключились как студенты 2-5 курсов учебных заведений, так и магистранты, многие из которых являются уже вполне сложившимися зрения по разным вопросам, что, несомненно, обогатило курс и го более практико-ориентированным. Мы обсуждали и данные по таким аспектам, как персональные данные в цифровой среде, интелектуальная собственность в ровом пространстве, правовое регулирование искусственного интеллекта, и о многом другом, — рассказала руководитель программы, к.ю.н., Елизавета Зайнутдинова.
По словам участников программы, на цифровой кафедре НГУ был высокий уровень обучения, сплоченный and профессиональный ский колектив, в котором со студентами работали юридические and технические специалисты в цифре, а также предприниматели. Партнерами обучающей программы стали Академпарк, юридическая компания «ЛЕКСПРОФ», ООО «Десенчери», АО «Новосибирский» институт программных систем», ООО «Технологии и право» и адвокатское бюро «Соларс».
В случае успешного прохождения конкурсного отбора новый набор на программу организаторы планируют в августе 2024 г.
Nueva universidad universitaria en 2022 Proyecto «Цифровые кафедры» наряду с другими вузами-участниками programas «Приоритет 2030». В НГУ в настоящее время в рамках данного проекта работают 7 образовательных программ. В 2023-2024 чебноífor году количест neg
Студент цифровой кафедры НГУ, помимо своей основной специальности, получает дополнительную квалификацию по IT-PROFILю. Para obtener más información sobre el programa de capacitación profesional, 250 horas están disponibles. ертификаты и диплом по окончании бакалавриата/специалитета.
Обучиться на программах цифровой кафедры НГУ могут студенты не только Новосибирского государственного университета, но вузов всех регионов России.
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https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/sostoyalsya-pervyy-vypusk-programmy-tsifrovaya-yurisprudentsiya-proekta-tsifrovye-kafedry-ngu/