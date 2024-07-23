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Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет – Programa «Цифровая юриспруденция» En la Universidad de Nueva York se anunció en 2023. En 2023-2024 г. обучение по программе прошли 148 человек из вузов не только Новосибирска, но и всей России: Высшей школы экономики, о государственного университета правосудия и других. Hay varios programas que incluyen diplomados de personas con cualificaciones profesionales en la esfera de la economía social.

Программа направлена ​​на подготовку современных юристов нового типа, владеющих цифровыми навыками, способных общаться с ническими специалистами на одном языке. Цифровой юрист способен осуществлять правовой анализ новых бизнес-проектов в цифровой среде, разбирается в действующем ом регулировании в отношении новых цифровых объектов, персональных данных, интелектуальной собственности в РФ и за рубежом. Algunos especialistas pueden realizar proyectos de TI y realizar consultas de verano.

— Нам действительно удалось собрать уникальный преподавательский состав, состоящий из теоретиков и практиков в сфере правового рования цифровых технологий, а также в полной мере задействовать все новые технологии distanционного обучения у удаленного . Занятия проходили в очно-заочном формате с использованием записей and предоставлением к ним доступа обучающимся. К программе подключились как студенты 2-5 курсов учебных заведений, так и магистранты, многие из которых являются уже вполне сложившимися зрения по разным вопросам, что, несомненно, обогатило курс и го более практико-ориентированным. Мы обсуждали и данные по таким аспектам, как персональные данные в цифровой среде, интелектуальная собственность в ровом пространстве, правовое регулирование искусственного интеллекта, и о многом другом, — рассказала руководитель программы, к.ю.н., Елизавета Зайнутдинова.

По словам участников программы, на цифровой кафедре НГУ был высокий уровень обучения, сплоченный and профессиональный ский колектив, в котором со студентами работали юридические and технические специалисты в цифре, а также предприниматели. Партнерами обучающей программы стали Академпарк, юридическая компания «ЛЕКСПРОФ», ООО «Десенчери», АО «Новосибирский» институт программных систем», ООО «Технологии и право» и адвокатское бюро «Соларс».

В случае успешного прохождения конкурсного отбора новый набор на программу организаторы планируют в августе 2024 г.

Nueva universidad universitaria en 2022 Proyecto «Цифровые кафедры» наряду с другими вузами-участниками programas «Приоритет 2030». В НГУ в настоящее время в рамках данного проекта работают 7 образовательных программ. В 2023-2024 чебноífor году количест neg

Студент цифровой кафедры НГУ, помимо своей основной специальности, получает дополнительную квалификацию по IT-PROFILю. Para obtener más información sobre el programa de capacitación profesional, 250 horas están disponibles. ертификаты и диплом по окончании бакалавриата/специалитета.

Обучиться на программах цифровой кафедры НГУ могут студенты не только Новосибирского государственного университета, но вузов всех регионов России.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/sostoyalsya-pervyy-vypusk-programmy-tsifrovaya-yurisprudentsiya-proekta-tsifrovye-kafedry-ngu/

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