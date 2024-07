Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

По словам участников программы, на цифровой кафедре НГУ был высокий уровень обучения, сплоченный and профессиональный ский колектив, в котором со студентами работали юридические and технические специалисты в цифре, а также предприниматели. Партнерами обучающей программы стали Академпарк, юридическая компания «ЛЕКСПРОФ», ООО «Десенчери», АО «Новосибирский» институт программных систем», ООО «Технологии и право» и адвокатское бюро «Соларс».

— Нам действительно удалось собрать уникальный преподавательский состав, состоящий из теоретиков и практиков в сфере правового рования цифровых технологий, а также в полной мере задействовать все новые технологии distanционного обучения у удаленного . Занятия проходили в очно-заочном формате с использованием записей and предоставлением к ним доступа обучающимся. К программе подключились как студенты 2-5 курсов учебных заведений, так и магистранты, многие из которых являются уже вполне сложившимися зрения по разным вопросам, что, несомненно, обогатило курс и го более практико-ориентированным. Мы обсуждали и данные по таким аспектам, как персональные данные в цифровой среде, интелектуальная собственность в ровом пространстве, правовое регулирование искусственного интеллекта, и о многом другом, — рассказала руководитель программы, к.ю.н., Елизавета Зайнутдинова.