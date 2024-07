Сергей Собянин: В этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние годы благоустроили 42 набережные Москвы-реки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«На протяжении десятилетий берега Москвы-реки были малопригодны для прогулок, детских игр и спорта. Сейчас мы ведем масштабную работу по их обновлению», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Только в 2023-м благоустроили Воробьевскую набережную с Аллеей Славы, набережную у Южного речного вокзала и участок Пресненской набережной возле делового центра «Москва-Сити».

В этом году обустроят Кадашевскую набережную, а также Старомонетный и Пыжевский переулки. Здесь расширят тротуары, поставят скамейки и фонари, займутся озеленением. Помимо этого, обновят Пушкинскую набережную. Она станет всесезонной площадкой для прогулок, отдыха и проведения мероприятий.

Специалисты приводят в порядок прибрежные территории Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Там модернизируют игровые и спортивные зоны, отремонтируют дорожки и проложат экомаршруты.

«Преобразится набережная в музее-заповеднике “Коломенское” — там появятся свадебный сад, павильоны речного транспорта, беговая дорожка. Зимой будет возможность организовать каток. Кроме того, проведем работы на 18 набережных реки Яузы. Где позволяет пространство, сделаем небольшие зоны отдыха со скамейками», — добавил Мэр Москвы.

На территории музея-заповедника «Коломенское» обустраивают современную прогулочную набережную

https://www.mos.ru/mayor/themes/350299/11511050/

