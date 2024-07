Связь времен: у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке люди связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Многие понятия в языке, как конкретные, так и абстрактные, воспринимаются через призму сенсомоторного опыта и связаны с пространственной категорией. Например, обработка слов, имеющих пространственное значение («птица» или «корень»), сопровождается смещением внимания в верхнюю или нижнюю часть пространства. Связь слов с определенным положением в пространстве называется пространственным картированием. Это явление наблюдается и для абстрактных понятий, обозначающих эмоции, числа и время. Так, при подсчете часов или дней недели в сознании человека автоматически активируется горизонтальная ментальная линия времени, на которой события прошлого находятся слева, а будущего — справа. Чтобы выяснить, работает ли связь времени и пространства у билингвов во втором языке, международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провел эксперимент. В нем приняли участие 53 билингва, для которых родным был русский язык, а вторым — английский, а также 48 носителей немецкого языка, которые владели английским как иностранным. Участникам эксперимента предлагалось определить, относятся ли слова, связанные со временем (например, «вчера», «завтра», «недавно», «вскоре» и др.), к прошлому или будущему с помощью нажатия на левую или правую клавишу ответа. В эксперименте было представлено два варианта заданий: когда словам прошлого соответствовала левая клавиша, а будущего — правая и, наоборот, словам прошлого — правая клавиша, словам будущего — левая. Результаты показали, что участники обеих групп быстрее реагировали в ситуациях, когда связанные со словом пространственные представления и клавиши совпадали, и медленнее, когда они не совпадали. При этом пространственно-временное картирование было более выражено у тех, кто лучше владел вторым языком. Все испытуемые выполнили Кембриджский квалификационный тест и задания на перевод. Так определялся уровень владения вторым языком.

«Мы повторили наш эксперимент в двух группах билингвов и убедились, что пространственно-временное картирование — устойчивое явление. Более того, мы обнаружили связь между силой пространственных эффектов и уровнем владения вторым языком: чем лучше человек знает язык, тем сильнее у него выражено пространственно-временное картирование», — объясняет автор исследования Анастасия Малышевская, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ. По мнению исследователей, изучение второго языка может улучшить когнитивную гибкость и пространственно-временное мышление. «Преимущество билингвов в том, что они могут использовать оба языка для создания сложных ментальных карт времени», — считает Анастасия Малышевская.

