Связисты Военного учебного центра Политеха приняли присягу

10 июля у студентов кафедры связи Военного учебного центра СПбПУ начался заключительный этап обучения по программам военной подготовки офицеров запаса — учебные сборы. После их завершения состоится итоговая аттестация.

Сборы проходят в одной из воинских частей вновь сформированного Ленинградского военного округа. Всё это время занятия по тактической медицине, огневой подготовке, инженерной и разведывательной подготовке со студентами проводят военнослужащие, имеющие боевой опыт участия в специальной военной операции.

В течении первой недели студенты занимались строевой подготовкой. 18 июля на войсковом стрельбище проводились стрельбы. Парни впервые в жизни стреляли из боевого оружия, многие показали неплохие результаты.

20 июля состоялся ритуал принятия военной присяги. В торжественной обстановке, с выносом боевого знамени воинской части, 87 студентов кафедры связи ВУЦ СПбПУ поклялись достойно исполнять воинский долг.

