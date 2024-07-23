Пять лучших статей на русском языке за 23.07.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе анализа сегодняшних статей, можно сказать что исскуство и культура так же преуспивает. Экогологичсекая сфера по защите планеты и животных тоже показывают положительную динамику, что не может не радовать. Экономическая результативность присутствует.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Новости Москвы – Модернизация парка Московского метрополитена: почти половина подвижного состава состоит из новой серии «Москва»; сеть сокращает интервалы на Большой кольцевой линии

Почти 46% подвижного состава Московского метрополитена составляют современные поезда серии «Москва»: Москва», „Москва-2020“ и „Москва-2024“. С 2017 года было приобретено более 3 000 новых вагонов, что повысило комфорт пассажиров на восьми линиях метро.

2. Московский экспортный центр помогает столичным экспортерам выйти на рынок Китая

При поддержке Москвы более 360 столичных компаний вышли на рынок Китайской Народной Республики (КНР) с 2021 года. Спросом в этой стране пользуются, в частности, косметические средства, кондитерские изделия и проекты российской киноиндустрии. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

3. Более 150 килограммов использованных батареек сдали москвичи на межрегиональных ярмарках

Москвичи поддерживают экологическую инициативу по сбору батареек в специализированные контейнеры. Они установлены на 20 межрегиональных ярмарках. С начала июня горожане собрали более 150 килограммов батареек.

4. Завершился отбор участников первого сезона проекта «Искусство в метро»

Завершился отбор участников первого сезона проекта «Искусство в метро», который открылся в апреле этого года. Он позволит талантливым молодым художникам создавать работы прямо на станциях Московского метрополитена. Жители и гости столицы во время поездок смогут открыть для себя новые имена в искусстве и познакомиться с различными стилями живописи, графики и скульптуры.

5. При поддержке «Роснефти» ведутся исследования китов

Ежегодно 23 июля в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Дата была учреждена в 1986 году для привлечения внимания человечества к необходимости сохранения и защиты китов, китообразных и других морских млекопитающих.

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