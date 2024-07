Прогуляться по Остоженке, заглянуть на Большую Никитскую: на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о капитальном ремонте исторических зданий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет цикл экскурсий «Дореволюционный облик столицы», подготовленных Фондом капитального ремонта Москвы. Их проведет победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев.

Маршрут включает осмотр семи исторических зданий, которые были обновлены в рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Запланировано 12 прогулок: 1, 6, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27 и 30 августа, а также 6 и 8 сентября. Начало экскурсий в 12:00. Приглашаются все желающие, предварительной записи не требуется — достаточно прийти в начальную точку маршрута.

Дом в стиле поздней эклектики

Прогулки начнутся от здания по адресу: улица Остоженка, дом 7, строение 1. Этот пятиэтажный доходный дом для Варваринского акционерного общества домовладельцев был возведен в 1898 году. Архитектор Александр Иванов спроектировал его в стиле поздней эклектики.

Рельеф здания создается декоративными элементами: рустом, барельефами, кронштейнами и поясами сложного профиля. Оконные пространства нижних этажей выделены замковыми камнями, верхние обрамлены различными по форме наличниками и сандриками. По периметру здания тянется венчающий карниз с модульонами и кронштейнами. В разное время тут жили многие известные личности, например инженер Владимир Шухов и позднее актер Малого театра Виталий Соломин. В доме неоднократно бывал писатель Михаил Булгаков.

В этом году здесь завершится масштабная реставрация. Особый интерес представляют работы по восстановлению сложного лепного гипсового декора фасадов, включая различные по форме межэтажные карнизы, русты, оконные сандрики, фигурные кронштейны, сухарики и цветы на венчающем карнизе. Мастера аккуратно восстанавливают кариатиды — вертикальные опоры в виде женских фигур, а также ангелов и лепнину, которые украшают парадный фасад.

На фасадах со стороны двора провели частичную реставрацию лепных элементов наличников, межэтажных и венчающих карнизов. В подъездах дома восстанавливают местами утраченную метлахскую плитку, приводят в порядок кованые лестничные ограждения, ступени. Сейчас подошли к концу работы по восстановлению тяг, пилястров, архитектурных зеркал на стенах лестничных пролетов в подъездах. Реставраторы меняют старые окна и двери на новые, используя аутентичные материалы и фурнитуру, соответствующую исторической. Двери и окна, которые сохранились в хорошем состоянии, отреставрировали на месте.

Здание в стиле рациональный модерн

Продолжится экскурсия на улице Знаменке, у дома 8/13, строения 1. Доходный дом Шамшина был возведен в 1912 году в стиле модерн.

В 2022 году Фонд капитального ремонта Москвы завершил реставрацию объекта. Особое внимание уделили восстановлению декоративных элементов. Мастера дофрагментовали лепнину под венчающим карнизом, обновили фасад, рустованные части нижних этажей. На верхних фрагментах фасада восстановили поврежденные участки, выполненные в виде глазурированной кирпичной кладки. Привели в порядок эркеры, колонны ротонды на крыше. Помимо этого, были воссозданы снесенные в советское время поясные балконы на фасадах.

Архитектором дома изначально был Николай Благовещенский, но окончательный проект здания принадлежит Федору Шехтелю и считается одним из лучших его произведений. Шехтель сохранил объем и планировку первого автора и превратил дом в классический образец здания в стиле рациональный модерн. Основные акценты придают строению эркеры. С ними перекликается ротонда на крыше. Угол дома выполнен в виде башни, которая опирается на псевдоколонну, украшенную капителью с цветочным орнаментом. Привлекает внимание и оформление входной группы — она украшена лепниной и навесным козырьком с витражом на массивных цепях. По бокам расположены янтарные фонарики. В подъезде сохранились маски женщин в египетском стиле и богатый лепной декор. Еще одним отличительным элементом можно считать отделку под красное дерево шахты лифта и некоторых квартирных дверей. Известен этот доходный дом еще и тем, что в нем был установлен один из первых лифтов.

Эклектика дома на Большой Никитской

Финальной точкой маршрута станет дом 31 на улице Большой Никитской. Это знаменитый доходный дом Элькинда. Его возвели в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна, архитектором выступил Владимир Цейдлер. В советские годы здание не раз перестраивали, был даже снесен стеклянный купол, который восстановили только в 2010 году. Этот элемент напоминает корону, украшен эркерами, фигурными балконами с коваными ограждениями и лепниной. Фасад здания привлекателен своей симметричной композицией со скругленными углами.

Работы по реставрации фасада и подъездов здесь завершены в 2023 году. Комплексное восстановление со всеми декоративными элементами позволило вернуть зданию изначальную красоту сложной архитектуры объекта на момент 1913 года, когда он был куплен страховым обществом «Россия» и переделан.

Были воссозданы все утраченные элементы, в том числе мастера обновили расположенные под балконами маскароны в виде женских лиц с лентами. Кроме того, привели в порядок подъезды, где в числе прочего отреставрировали перила лестниц.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время ее реализации с 2015 года выполнены работы почти в 14 тысячах многоквартирных домов — это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.

