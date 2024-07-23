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Ежегодно 23 июля в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Дата была учреждена в 1986 году для привлечения внимания человечества к необходимости сохранения и защиты китов, китообразных и других морских млекопитающих.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры социальной ответственности «Роснефти». Деятельность Компании основана на принципе сохранения благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия во всех нах присутствия. Изучение и защита популяции китов и дельфинов – одно из направлений экологической программы Компании.

В рамках экологического мониторинга при сопровождении проектов «Роснефти» выполняются сопровождении судов за всеми мися на просторах морей млекопитающими, включая китов и дельфинов. Собираются данные о видовом составе, численности и частоте встреч.

Одним из основных видов, которому уделяется пристальное внимание, серый кит охотоморской популяции. Серый кит обитает в Охотском море вдоль северо-восточного побережья о. Сахалин. Вид включен в Красную Книгу РФ и в список находящихся под угрозой уничтожения видов животных Международного союза о храны природы и природных ресурсов.

Программа мониторинга охотоморской популяции серых китов на северо-восточном шельфе острова Сахалин проводится уже 27 лет. За столь дли Podría В рамках программы ежегодно осуществляется учет численности популяции, ведутся наблюдения за поведением животных и изучение и х кормовой базы, осуществляются фото-идентификационные исследования, акустический мониторинг. Все наблюдения проводятся совместно с ведущими научными организациями страны.

В 2024 году Компания разработала новую программу исследований, которая получила положительные рецензии экспертов Минприроды Р оссии. Ученые совместно с профильными специалистами Компании будут вести мониторинг серых китов весь навигационный период, пока тское море не скуют льды и киты не отправятся к местам зимовки.

Este es el año 2020 en el que «Роснефть» se unió al Instituto de Oceanología. П.П. Ширшова РАН realizó un proyecto masivo para la visualización y monitorización de delfines en Chernogo.

Все три вида китообразных, обитающих в Черном море, занесены в Международную Красную книгу и Красный список ного союза охраны природы и природных recursos.

По результатам 3-х летних наблюдений получены современные актуальные данные о численности, встречаемости и предпочитаемых стах обитания черноморских delfininov, особенностей и сезонного распространения. Se recomiendan productos de cocina y cocinas de color negro.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»23 de julio de 2024

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