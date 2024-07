«Принципиальное внимание — постколониальным исследованиям и проблемам деколонизации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Магистерская программа «Мусульманские миры в России (История и культура)» готовит специалистов по истории и культуре мусульманских народов нашей страны, их взаимодействию с государством и другими народами как в России, так и за ее границами и государственной политике по отношению к ним. Прием документов на программу — до 25 июля 2024 года. О том, как поступить на программу, чему здесь учат и каковы карьерные треки выпускников, рассказывает ее академический руководитель Ольга Бессмертная.

Зачем поступать Многие думают, что наша программа «Мусульманские миры в России (История и культура)» направлена на изучение узкой и специфической области знания. На самом деле мы занимаемся актуальными и широкими вопросами, связанными с тем, как изучать прошлое и современность и что вообще сейчас важно изучать с точки зрения гуманитарных и социальных наук. Подчеркну: наша программа академическая, светская, избегает какой-либо апологетики, каких-либо «за» или «против» и стремится к пониманию происходящего, а не оценке его. Вопросы о том, как сочетается позиция исследователя (с его человеческими пристрастиями, нравственными установками и убеждениями) с научной объективностью, также обсуждаются в ходе наших семинаров. Программа представляет собой не просто некое суженное до конкретных мусульманских регионов классическое или политическое востоковедение. Она может быть особенно привлекательна для тех, кто интересуется гибридными, смешанными районами, где вопросов для изучения больше, чем в традиционных исследованиях. Ведь в сегодняшнем мире такие контакты, соседства и конфликты становятся постоянными, так что, на наш взгляд, мусульманские миры в России представляют собою некоторую модель для их изучения. Когда мы говорим про историю и культуру мусульманских миров в России, мы имеем в виду не только современную Россию, но и ее предшественников — Российскую империю и СССР. И специальность нашей программы — история. Именно это позволяет нам говорить непосредственно о гибридности и кросс-культурных контактах и взаимодействиях. Но то, как эти контакты и взаимодействия были устроены в прошлом, позволяет судить еще и о том, каковы сами их механизмы, актуальные и сегодня. Когда мы изучаем, например, страны Центральной Азии, мы далеки от имперских амбиций. Наоборот, мы уделяем принципиальное внимание так называемым постколониальным исследованиям и проблемам деколонизации, пытаясь понять, что это такое, каковы ее перспективы, возможности и пределы. А транскультурные процессы, которые мы изучаем, сулят здесь еще больше перспектив самореализации и развития. Так что главный смысл такого «размещения» мусульманских миров — названия «в России» — символический: как мы воспринимаем и описываем друг друга? как ведем себя в этих контактах? почему так, а не иначе? насколько по-разному в разных ситуациях? в разных обществах? в разных поколениях? социальных слоях и группах? в позициях разных людей? Кому поступать Мы принимаем людей, получивших бакалаврские степени (или статус специалиста) по всем гуманитарным и социальным наукам. Не требуем начального востоковедного образования и знания восточных языков (первоначальные навыки овладения ими мы преподаем), хотя, разумеется, специализированным востоковедам и исламоведам мы особенно рады. Историки могут интересоваться этой программой не только ради обретения конкретных знаний о том, как мусульманские общества формировались, входили в состав России и СССР и жили под иноверной властью, что ставило перед ними весьма острые вопросы и в сфере разработки новых идей, и в сфере практик, а для власти заостряло проблемы управления таким разнообразным населением страны. Историкам здесь может быть интересно еще и изучение самих механизмов межкультурных взаимодействий, как и современных научных подходов к их изучению и конкретных практик управления ими. Поскольку речь идет о межкультурных взаимодействиях в истории и современности, программой могут интересоваться культурологи, но также и политологи, ведь речь идет о том, как возникают и конфликты, и сотрудничества при таких взаимодействиях и соседствах.

Программа может быть интересна религиоведам и историкам философии, так как мы изучаем различия и взаимоотношения, взаимовлияния богословских учений и религиозных практик; филологам — ради изучения функционирования разных языков и разнообразных текстуальных культур; юристам — благодаря курсам по истории исламского права и его трансформаций во времени и пространстве (а право в исламе затрагивает практически все сферы и идейной, и практической деятельности). Разумеется, программа интересна журналистам и специалистам в области СМИ и даже рекламы, поскольку проблемы сосуществования с мусульманскими сообществами весьма актуальны. Ну а востоковеды, и особенно исламоведы, специализирующиеся на изучении регионов распространения ислама, естественно, найдут здесь самые разные ракурсы для перспективных исследований. Мы тесно сотрудничаем с исследовательскими институтами (например, Институтом востоковедения и Институтом всеобщей истории РАН) и различными фондами. А с этого года просветительский Фонд Марджани открыл для одного из наших новых студентов с успешным портфолио стипендию на все два года обучения! Определение победителя будет происходить по результатам конкурса портфолио с участием членов приемной комиссии. Стипендия будет выплачиваться в течение всех двух лет обучения при условии хорошей успеваемости студента. Какие дисциплины будут преподавать студентам Как я уже сказала, магистерская программа «Мусульманские миры в России (История и культура)» является секулярной, комплексной, междисциплинарной, ориентированной на антропологические подходы в гуманитарных и социальных науках и характеризуется сочетанием: базового теоретического гуманитарного образования; базового исламоведческого образования; образования в области истории и историографии России и мусульманских сообществ в ее составе с XVI века и ранее по сегодняшний день; изучения современных подходов к проблемам межконфессиональных и межкультурных (межцивилизационных) отношений; ориентации в проблемах положения ислама и мусульман в современном мире. Во время обучения студенты осваивают цикл взаимосвязанных курсов: теоретические курсы, знакомящие с профессией историка; общие курсы, знакомящие студентов с историей и критикой востоковедения, религиозными основами ислама и ключевой проблематикой исследований мусульманских обществ и вместе с тем — с проблемами новой имперской истории, в частности истории Российской империи, Советского Союза и их исторических наследников; масштабный курс «Мусульмане, общество и власть в Российской империи и СССР», нацеленный на последовательное изучение истории и культуры мусульманских регионов в России, СССР и Российской империи (Урало‑Поволжье и Сибирь, Крым, Кавказ, Туркестан и Центральная Азия) и путей взаимодействия разных слоев их населения с центральной и локальной властью, зарубежными мусульманскими ареалами и между собой; проблемные курсы, посвященные историографии, истории знания, интеллектуальной, социальной и институциональной истории мусульманских сообществ в России и способам их взаимодействия с российской властью; специальные дисциплины, изучающие современные трансформации ислама, миграционные процессы и их последствия; научно‑исследовательские семинары — как аналитического характера, ориентированные на историко‑культурологическую и историографическую проблематику и анализ источников, так и практического характера, фокусирующиеся на изучении языков мусульманских миров (арабский, персидский, турецкий) и изучаемых регионов (татарский, узбекский и др. по выбору студента). В программе поставлен акцент на исследовательской составляющей. Студенты активно вовлекаются в исследования преподавателей. Где работать выпускникам Получив комплексные знания об истории мусульманских обществ в России и о современных процессах и конфликтах межкультурной коммуникации, выпускники будут иметь возможность выбирать сферу развития в профессии: продолжить изучение темы в научных исследованиях или преподавать; выступать в качестве эксперта и консультанта в государственных и частных организациях; работать в СМИ, культурно-просветительских и издательских учреждениях; заниматься научно-популяризаторской работой. Уникальность программы как раз в том, что плюс к базовым знаниям по истории выпускники получают еще и исламоведческие и региональные знания, что обогащает карьерные возможности гуманитария и обществоведа. Но подчеркну: помимо всех этих карьерных возможностей, наши выпускники всегда говорят о значимости самого опыта критического мышления и видения мира, полученного на программе, для их жизненных траекторий. Траектории поступления Сейчас поступить на программу можно, подав документы и портфолио через личный кабинет абитуриента на сайте ВШЭ. Всю заявку нужно подать до 25 июля.

