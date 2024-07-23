«Принципиальное внимание — постколониальным исследованиям и проблемам деколонизации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

О том, как поступить на программу, чему здесь учат и каковы карьерные треки выпускников, рассказывает ее академический руководитель Ольга Бессмертная.

Магистерская программа «Мусульманские миры в России (История и культура)» готовит специалистов по истории и культуре мусульманских народов нашей страны, их взаимодействию с государством и другими народами как в России, так и за ее границами и государственной политике по отношению к ним. Прием документов на программу — до 25 июля 2024 года.

Зачем поступать

Многие думают, что наша программа «Мусульманские миры в России (История и культура)» направлена на изучение узкой и специфической области знания. На самом деле мы занимаемся актуальными и широкими вопросами, связанными с тем, как изучать прошлое и современность и что вообще сейчас важно изучать с точки зрения гуманитарных и социальных наук.

Подчеркну: наша программа академическая, светская, избегает какой-либо апологетики, каких-либо «за» или «против» и стремится к пониманию происходящего, а не оценке его. Вопросы о том, как сочетается позиция исследователя (с его человеческими пристрастиями, нравственными установками и убеждениями) с научной объективностью, также обсуждаются в ходе наших семинаров.

Программа представляет собой не просто некое суженное до конкретных мусульманских регионов классическое или политическое востоковедение. Она может быть особенно привлекательна для тех, кто интересуется гибридными, смешанными районами, где вопросов для изучения больше, чем в традиционных исследованиях. Ведь в сегодняшнем мире такие контакты, соседства и конфликты становятся постоянными, так что, на наш взгляд, мусульманские миры в России представляют собою некоторую модель для их изучения.

Когда мы говорим про историю и культуру мусульманских миров в России, мы имеем в виду не только современную Россию, но и ее предшественников — Российскую империю и СССР. И специальность нашей программы — история. Именно это позволяет нам говорить непосредственно о гибридности и кросс-культурных контактах и взаимодействиях. Но то, как эти контакты и взаимодействия были устроены в прошлом, позволяет судить еще и о том, каковы сами их механизмы, актуальные и сегодня.

Когда мы изучаем, например, страны Центральной Азии, мы далеки от имперских амбиций. Наоборот, мы уделяем принципиальное внимание так называемым постколониальным исследованиям и проблемам деколонизации, пытаясь понять, что это такое, каковы ее перспективы, возможности и пределы. А транскультурные процессы, которые мы изучаем, сулят здесь еще больше перспектив самореализации и развития. Так что главный смысл такого «размещения» мусульманских миров — названия «в России» — символический: как мы воспринимаем и описываем друг друга? как ведем себя в этих контактах? почему так, а не иначе? насколько по-разному в разных ситуациях? в разных обществах? в разных поколениях? социальных слоях и группах? в позициях разных людей?

Кому поступать

Мы принимаем людей, получивших бакалаврские степени (или статус специалиста) по всем гуманитарным и социальным наукам. Не требуем начального востоковедного образования и знания восточных языков (первоначальные навыки овладения ими мы преподаем), хотя, разумеется, специализированным востоковедам и исламоведам мы особенно рады.

Историки могут интересоваться этой программой не только ради обретения конкретных знаний о том, как мусульманские общества формировались, входили в состав России и СССР и жили под иноверной властью, что ставило перед ними весьма острые вопросы и в сфере разработки новых идей, и в сфере практик, а для власти заостряло проблемы управления таким разнообразным населением страны. Историкам здесь может быть интересно еще и изучение самих механизмов межкультурных взаимодействий, как и современных научных подходов к их изучению и конкретных практик управления ими.

Поскольку речь идет о межкультурных взаимодействиях в истории и современности, программой могут интересоваться культурологи, но также и политологи, ведь речь идет о том, как возникают и конфликты, и сотрудничества при таких взаимодействиях и соседствах.