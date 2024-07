Политех и «Группа Астра» договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политех и ведущий производитель системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны будут решать ключевые вопросы по подготовке студентов к работе с российской операционной системой Astra Linux, вопросы повышения квалификации преподавателей, а также разработки дополнительных профессиональных образовательных программ в области отечественных ИТ-решений.

Институт получит от вендора информационно-техническую и методическую поддержку организации учебного процесса, а для «Группы Астра» сотрудничество открывает возможность непосредственного отбора ИТ-специалистов, обладающих высоким уровнем компетенций в области продуктов семейства Linux, для дальнейшего развития собственных проектов. Партнеры также договорились проводить совместные академические и научные мероприятия, направленные на популяризацию российских разработчиков программного обеспечения.

Интеграция в инфраструктуру кампуса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ пакета программного обеспечения «Группы Астра» — это первые шаги в рамках сотрудничества. Они будут сделаны к началу этого учебного года, чтобы студенты смогли осваивать современное российское ПО уже с первых дней обучения. Проректор по образовательной деятельности Политеха Людмила Панкова и директор по маркетингу «Группы Астра» Александр Гутин скрепили соглашение подписями и отметили важность партнёрства.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с ведущим игроком российского рынка инфраструктурного ПО — важный шаг на пути к обеспечению наших студентов и преподавателей доступом к передовым отечественным технологиям. Мы уверены, что партнёрство с „Группой Астра“ позволит не только поднять уровень образования в области информационных технологий, но и внесёт значимый вклад в развитие реального сектора экономики», — подчеркнула Людмила Панкова.

«Считаю заключение соглашения с Политехом стратегически верным решением. Оно открывает новые перспективы для углублённого сотрудничества между образованием и индустрией информационных технологий, что очень важно в развитии отечественного ИТ-кластера. Взаимодействие по всем направлениям соглашения будет способствовать подготовке кадров, учитывающей потребности цифровой экономики страны», — утверждает директор по маркетингу «Группы Астра» Александр Гутин.

После церемонии подписания гостям показали кампус ИПМЭиТ, где представители «Группы Астра» ознакомились с учебной и исследовательской инфраструктурой института.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/politekh-i-gruppa-astra-dogovorilis-o-sotrudnichestve/

