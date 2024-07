Перестройка маршрутов на рынки АТР и стабильный экспорт нефти обеспечили устойчивость экономики РФ – Сечин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Перестройка логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона и стабильный нефтяной экспорт сыграли большую роль в обеспечении устойчивости экономики РФ, заявил Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, он отметил, что экономика РФ успешно преодолела внешние вызовы и демонстрирует высокую степень адаптивности в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада.

«Рост ВВП в 1-м квартале 2024 года составил 5,4% к предыдущему году, а индекс промышленного производства увеличился на 5,6%. Безусловно, перестройка логистических маршрутов на рынки АТР и стабильный нефтяной экспорт сыграли немаловажную роль в обеспечении устойчивости российской экономики», – заявил Сечин.

По его мнению, Запад внимательно следит за успехами России и Китая и стремится всячески затормозить развитие наших стран. Последним вопиющим примером этого является резкое повышение США и Евросоюзом заградительных пошлин на товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики из Китая. Как справедливо отметил МИД КНР, согласно логике США, предоставляемые ими субсидии считаются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран рассматриваются как «вызывающая тревогу недобросовестная конкуренция», – заметил Игорь Сечин.

