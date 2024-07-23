Новости Москвы – Модернизация парка Московского метрополитена: почти половина подвижного состава состоит из новой серии «Москва»; сеть сокращает интервалы на Большой кольцевой линии

Source: MIL-OSI Russian Language News
Источник: Московский метрополитен
Почти 46% подвижного состава Московского метрополитена составляют современные поезда серии «Москва»: Москва», „Москва-2020“ и „Москва-2024“. С 2017 года было приобретено более 3 000 новых вагонов, что повысило комфорт пассажиров на восьми линиях метро.
Поезда «Москва» обладают рядом преимуществ:
- Широкие двери
- Удобные проходные трапы
- Большое количество информационных дисплеев и USB-зарядных устройств
- Улучшенная звукоизоляция и мощные системы климат-контроля
- Адаптивное освещение салона.
Масштабная программа обновления подвижного состава началась в 2010 году, и сейчас 75% поездов Московского метрополитена – современного поколения. Закупки поездов «Москва» начались в 2017 году и продолжаются каждые несколько лет на основе отзывов пассажиров. С марта этого года на линии 2 работают новейшие поезда «Москва-2024», а в планах – модель «Москва-2026», – рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.
В частности, Кольцевая линия полностью оснащена поездами «Москва-2020», обновление которых было завершено три года назад. Эта линия соединяет почти все радиальные маршруты Московского метрополитена и обслуживает семь из десяти железнодорожных станций города, обеспечивая около 1,2 миллиона поездок в будние дни.
В настоящее время каждый пятый поезд метрополитена – «Москва-2020», всего 168 составов. Благодаря постоянным инвестициям и приобретению современных поездов мы успешно завершили обновление и на линии 6. По поручению мэра Сергея Собянина мы продолжаем наращивать усилия по повышению комфорта пассажиров, – заявил Ликсутов.
Кроме того, Московский метрополитен сократил интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ), самой длинной кольцевой линии в мире: в часы пик поезда будут приходить на 10-15 секунд быстрее.
Благодаря закупке поездов «Москва-2020», открытию новых депо – «Нижегородское» и «Аминьевское», а также ликвидации ответвлений, регулярность обслуживания значительно улучшилась.
Пассажиры БКЛ отмечают значительные преимущества, в том числе:
- Увеличение количества свободных мест
- Повышенная надежность расписания
- Сокращение времени ожидания на станциях
- Улучшенное ориентирование на местности благодаря тому, что поезда следуют по единому маршруту.
БКЛ – самая длинная и одна из самых загруженных линий в системе метрополитена, на которой в рабочие дни совершается около 1,3 миллиона поездок. Мы еще больше сократили интервалы между поездами на БКЛ, обеспечив работу большего количества поездов. В результате вагоны менее переполнены, а время ожидания на станциях сокращается, – заключил Максим Ликсутов.