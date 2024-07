Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

При поддержке Москвы более 360 столичных компаний вышли на рынок Китайской Народной Республики (КНР) с 2021 года. Спросом в этой стране пользуются, в частности, косметические средства, кондитерские изделия и проекты российской киноиндустрии. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Китай входит в пятерку лидеров по импорту московских товаров. За три с половиной года общий объем поддержанного городом экспорта в КНР превысил 17,5 миллиарда рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Находить партнеров за рубежом предпринимателям помогает Московский экспортный центр. Один из самых востребованных инструментов — размещение витрины бренда на международных маркетплейсах. С 2021 года им воспользовались более 250 предприятий, ориентированных на рынок Китайской Народной Республики. Они заключили с онлайн-площадками контракты на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Сегодня товары столичных производителей можно найти на таких крупных китайских интернет-платформах, как Tmall, Taobao и Pinduoduo.

Другая популярная мера поддержки — помощь в работе с розничными магазинами. Ею уже воспользовались более 50 компаний, подписав соглашения с коллегами из Китая на сумму около 2,4 миллиарда рублей.

Ускорить выход на китайский рынок также призваны консультации амбассадора столичного бизнеса в КНР. Он бесплатно оценивает потенциал продукта, дает рекомендации по его адаптации к запросам покупателей, находит партнеров и сопровождает компанию до заключения договора.

Кроме того, подписывать контракты предпринимателям помогает участие в бизнес-миссиях, акселераторах и международных выставках в Китае. Посмотреть полный список программ можно на сайте Московского экспортного центра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141576073/

MIL OSI