Председатель Правительства ознакомился с работой приёмной комиссии, осмотрел лабораторию организации движения поездов и исследовательскую лабораторию по транспортным технологиям и логистическому взаимодействию и пообщался с представителями студенческих отрядов.

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) – один из крупнейших транспортных вузов. Учредителем является Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Университет имеет четыре филиала – в Уссурийске, Южно-Сахалинске, Тынде и Свободном.

Михаил Мишустин посетил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. С временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, Министром транспорта Романом Старовойтом, ректором университета Владимиром Буровцевым

Структура базового университета в Хабаровске включает лицей, 11 институтов, 34 кафедры, около 20 научно-исследовательских лабораторий, сертификационных и внедренческих центров, малых инновационных предприятий, Хабаровский техникум железнодорожного транспорта, Военный учебный центр.

В университете обучается около 18,7 тысячи человек, в том числе в головном вузе по программам высшего образования 10,4 тысячи человек (очно – 6,7 тысячи). За время деятельности вузом подготовлено более 90 тысяч специалистов, свыше 100 тысяч человек прошли обучение по программам переподготовки и повышения квалификации.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 630 человек, в числе которых около 70 докторов наук и более 300 кандидатов наук. Научные исследования направлены на решение задач транспортного строительства, содержания железнодорожного пути и искусственных сооружений, надёжности и безопасности транспортной инфраструктуры, совершенствования транспортных технологий, энергосбережения, охраны окружающей среды.

ДВГУПС участвует в реализации образовательных программ «Профессионалитет» и «Приоритет-2030».

