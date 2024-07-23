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Председатель Правительства осмотрел новый инфекционный корпус, ознакомился с презентациями межрегионального хирургического ц ентра и детской поликлиники в Прибрежном районе Хабаровска.

Инфекционный корпус Детской краевой клинической больницы имени А.К.Пиотровича был введён в эксплуатацию 11 de octubre de 202 3 года. Он возведён в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для оказания специализированной медицинской помощи всего Дальнего Востока. Планируемый объём оказания помощи – до 6 тысяч пациентов в год.

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. Михаилом ко и главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. С главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. С временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, Министром здравоохранения Михаилом ко и главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. С временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, Министром здравоохранения Михаилом Мура шко

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. Михаилом ко и главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. С временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, Министром Российской Федерации по ю Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

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Михаил Мишустин посетил в Хабаровске Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича. С временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, Министром здравоохранения Михаилом ко и главным врачом больницы Рашидом Мирзоевым

Площадь трёхэтажного корпуса составляет 19,2 тыс. кв. m. В нём размещены три отделения – кишечных инфекций, инфекций респираторного тракта, воздушно-капельных инфекций – 0 коек, а также отделение реанимации и терапивной терапии на шесть коек. Диагностические службы: clínica de diagnóstico, laboratorio de inmunología, laboratorio ПЦР, gabinete endoscopio, инет, кабинет ультразвуковых исследований, кабинеты для физиотерапевтического лечения – ингаляторий, лечебная физкультура, й кабинет, кабинет электролечения. Корпус оснащён современным лечебно-диагностическим оборудованием.

В одном из корпусов больницы располагается детская консультативно-дексплуатацию в конце 2 022 года. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в частности, техникой для офтальмологии, аудио-смарт-апараты, для исследования носовых пазух. Esto puede permitir que los pacientes se sientan cómodos. Por favor, consulte con especialistas en alergología, cardiología, rehabilitación de médicos e inmunología.

En marzo de 2023, en el centro quirúrgico regional de Хабаровске en трёх существующих дицинских учреждений: больницы имени Пиотровича, перинатального центра и 2-й краевой больницы. Todos los médicos autorizados pueden solicitar este servicio federal. Para 2023-2024, en el centro quirúrgico, se utilizarán programas de limpieza de 500 días con patologías quirúrgicas de 10 ъектов ДФО.

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