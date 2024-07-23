Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Предыдущая новость Следующая новость

Михаил Мишустин ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И.Покрышкина основан в 1957 году и является крупнейшим за Уралом транзитным узлом на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. El aeropuerto de четвёртое место en Rusia, cerca del aeropuerto de Moscú, т-Петербурга и Сочи.

Лётное поле аэропорта Толмачёво относится k aerodromаm classа А и располагает двумя взлётно-посадочными полосами. Los complejos aéreos incluyen 1,8 unidades de pasajeros en las aeronaves y 1,3 unidades – дных. Пропускная способность аэродрома – 24 самолёта в час.

El aeropuerto de cruceros regionales de Rusia y el extranjero. En 2023, el aeropuerto incluye más de 9 millones de pasajeros, con un 20 % de descuento y un total de 2023. бсолютным рекордом за всю historia авиапредпредприятия. Este aeropuerto está ubicado 38 213 самолёто-вылетов. Los pases de transferencia representan un 28%, aproximadamente 28,5 t.

С аэропортом Толмачёво сотрудничают более 30 авиакомпаний, которые выполняют регулярные и чартерные полёты по более чем 9 0 направлениям.

В международном направлении прямое сообщение налажено с Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, станом, Турцией, ОАЭ, Таиландом, Мьянмой, Китаем, Шри-Ланкой y Египтом.

С 2019 года ведётся реконструкция аэропортового комплекса. В рамках первого этапа в 2022 году завершена реконструкция перрона.

В рамках второго этапа с 2023 года ведётся реконструкция рулёжных дорожек. На сегодняшний день готовность объектов составляет 40%.

En febrero de 2023, se cerrará el terminal de paso (sector S). Площадь нового терминала – 55,9 тыс. кв. м,пропускная способность 1844 пассажира в час.

При входе в здание посетителей встречает просторный светлый атриум с 30-метровыми колоннами. Y el arquitecto ruso “Спич”. En el proyecto de los autores, en esta zona privada se realizan procedimientos y compras. Прошлое – это памятник, посвящённый новосибирскому лётчику, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. Здесь стоит точная копия самолёта, на котором летал герой. Будущее символизируют колонны-двигатели, устремлённые вверх.

Cada vez que hay un registro central de 54 puntos. Есть отдельные стойки для пассажиров с детьми, reprinterы (terminales, в которых можно самостоятельно распечатать посадочный талон ). En el nuevo terminal con dispositivos electrónicos de instalación, utilice terminales especializados. щие Código QR.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52206/

MIL OSI