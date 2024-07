Марат Хуснуллин: Более 1,2 тыс. объектов водоснабжения ввели по федеральному проекту «Чистая вода» с 2019 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Водопроводные очистные сооружения, город Вельск, Архангельская область

В регионах России проводится системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий водоподготовки, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта “Чистая вода„. За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, с января по июнь введены в эксплуатацию четыре новых объекта в Пензенской области, по три – во Владимирской области и в Камчатском крае, по два – в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Бурятия, в Красноярском крае, Калужской, Омской областях, а также по одному объекту в Удмуртской Республике и Республике Татарстан, Приморском крае, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Костромской, Курской, Новосибирской, Саратовской и Тюменской областях.

«В результате выполнения мероприятий проекта “Чистая вода„ в первом полугодии текущего года жители 30 населённых пунктов в 19 регионах страны получили доступ к качественной воде из систем централизованного водоснабжения. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года было введено в эксплуатацию 30 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а за 6 месяцев 2022 года – 21 объект», – отметил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

На сегодня благодаря федеральному проекту «Чистая вода» доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%.

«До конца 2024 года по проекту “Чистая вода„ планируется запустить ещё порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки, которые строятся на территории 79 субъектов Российской Федерации. Таким образом, общее количество реализованных в рамках федерального проекта объектов превысит 1,4 тыс. Лидерами по количеству реализуемых проектов в 2024 году являются Брянская, Московская, Волгоградская, Архангельская области и Республика Бурятия», – сообщила руководитель Проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина.

Среди уже запущенных в эксплуатацию объектов водоснабжения за первое полугодие текущего года можно выделить ряд наиболее крупных.

В Калининградской области проведена реконструкция существующих водозаборных сооружений на трёх площадках в посёлке Васильково и станции водоподготовки с увеличением производительности до 5,8 тыс. куб. м в сутки. Также построен водовод до посёлка Малое Васильково. Новая станция и новые скважины позволили обеспечить качественной водой более чем 25 тысяч жителей.

В Новосибирской области реконструирован водозабор в рабочем посёлке Маслянино Маслянинского района. Возведены новое здание горизонтальных отстойников и подземный резервуар чистой воды объёмом 1 тыс. куб. м, проложен технологический трубопровод, реконструирована насосно-фильтровальная станция, заменено оборудование насосных станций первого и второго подъёма. Мощность модернизированного водозабора – 6250 куб. м в сутки. Теперь более 11 тысяч жителей посёлка Маслянино обеспечены качественной водой, соответствующей нормативам.

В Омской области построены насосная станция второго подъёма с очистными сооружениями и центральный водовод в рабочем посёлке Черлак Черлакского района. В рамках работ первого этапа построены насосная станция второго подъёма, станция водоподготовки производительностью 4248 куб. м в сутки, два резервуара запаса чистой воды объёмом 3,8 тыс. куб. м, центральный водовод порядка 3,5 км. Кроме того, сейчас завершаются работы второго этапа. Ведётся реконструкция магистральных и подводящих водопроводов протяжённостью около 42,5 км. По итогам выполнения всех работ свыше 10 тысяч жителей рабочего посёлка Черлак будут обеспечены качественной питьевой водой.

В Калужской области в рамках строительства водозабора в городе Жукове возведены станция водоподготовки производительностью 125 куб. м в час, два резервуара запаса чистой воды объёмом 350 куб. м каждый, насосная станция второго подъёма. В результате этого около 6,5 тысячи жителей города обеспечены качественной водой.

http://government.ru/news/52213/

