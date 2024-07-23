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Водопроводные очистные сооружения, город Вельск, Архангельская область

En las regiones de Rusia se proporcionan sistemas de automatización de sistemas centrales de actualización y actualización. жения с использованием современных технологий водоподготовки, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта “Чистая вода„. За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили and реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в pervom полугодии 2024 года», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, с января по июнь введены в эксплуатацию четыре новых объекта в Пензенской области, по три во Владимирской области и в Камчатском крае, по два – в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Бурятия, в Красноярском крае, Калужской, Омской областях, а также по ODному объекту в Удмуртской Республике и Республике Татарстан, Приморском крае, Волгоградской Ворон, ежской, Калининградской, Костромской, Курской, Новосибирской, Саратовской y Тюменской областях.

«В результате выполнения мероприятий проекта “Чистая вода” в первом полугодии текущего года жители 30 населённых пунктов 19 regiones donde se puede descargar el teléfono de su sistema central de comunicación. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года было введено в эксплуатацию 30 объектов питьевого и водоподготовки, а за 6 месяцев 2022 года – 21 объект», – отметил заминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

На сегодня благодаря федеральному проекту «Чистая вода» доля жителей России, обеспеченных качественной водой из центра лизованного водоснабжения, составляет 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%.

«До конца 2024 года по проекту “Чистая вода” планируется запустить ещё порядка 200 объектов водоснабжения и vodopodgotovки кот, орые строятся на территории 79 субъектов Российской Федерации. Por lo tanto, hay una gran variedad de proyectos reales realizados en el marco del proyecto federal de 1,4 meses. Proyectos realizados en 2024 en Брянская, Московская, Волгоградская, Архангельская области Республика Бурятия», – сообщила руководитель Проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина.

Среди уже запущенных в эксплуатацию объектов водоснабжения за первое полугодие текущего года можно выделить ряд олее крупных.

В Калининградской области проведена реконструкция существующих водозаборных сооружений on трёх площадках в посёлке льково и станции водоподготовки с увеличением производительности до 5,8 тыс. cubo. м в сутки. Также построен водовод до посёлка Малое Васильково. Las nuevas normas y nuevas aplicaciones pueden obligar a almacenar agua durante 25 días.

В Новосибирской области реконструирован водозабор в рабочем посёлке Маслянино Маслянинского района. Возведены новое здание горизонтальных отстойников and подземный резервуар чистой воды объёмом 1 тыс. cubo. m, проложен технологический трубопровод, реконструирована насосно-фильтровальная станция, заменено оборудование насосных станций и второго подъёма. Мощность модернизированного водозабора – 6250 куб. м в сутки. Теперь более 11 тысяч жителей посёлка Маслянино обеспечены качественной водой, соответствующей нормативам.

В Омской области построены насосная станция второго подъёма с очистными сооружениями и центральный водовод в рабочем посёлке Черлак Черлакского района. В рамках работ первого этапа построены насосная станция второго подъёма, станция водоподготовки производительностью 4248 cub. м в сутки, два резервуара запаса чистой воды объёмом 3,8 тыс. cubo. м, центральный водовод порядка 3,5 км. Кроме того, сейчас завершаются работы второго этапа. La configuración de la instalación es magistral y la distancia de 42,5 km. По итогам выполнения всех работ свыше 10 тысяч жителей рабочего посёлка Черлак будут обеспечены качественной питьевой .

В калжжж о области determado 5 к. м в час, два резервуара запаса чистой воды объёмом 350 куб. м каждый, насосная станция второго подъёма. В результате этого около 6,5 тысячи жителей города обеспечены качественной водой.

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