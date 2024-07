Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

В Новосибирской области реконструирован водозабор в рабочем посёлке Маслянино Маслянинского района. Возведены новое здание горизонтальных отстойников and подземный резервуар чистой воды объёмом 1 тыс. cubo. m, проложен технологический трубопровод, реконструирована насосно-фильтровальная станция, заменено оборудование насосных станций и второго подъёма. Мощность модернизированного водозабора – 6250 куб. м в сутки. Теперь более 11 тысяч жителей посёлка Маслянино обеспечены качественной водой, соответствующей нормативам.

В Калининградской области проведена реконструкция существующих водозаборных сооружений on трёх площадках в посёлке льково и станции водоподготовки с увеличением производительности до 5,8 тыс. cubo. м в сутки. Также построен водовод до посёлка Малое Васильково. Las nuevas normas y nuevas aplicaciones pueden obligar a almacenar agua durante 25 días.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта “Чистая вода„. За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили and реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в pervom полугодии 2024 года», – сказал Марат Хуснуллин.