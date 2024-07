Какие разработки получают гранты на тестирование в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники столичной программы тестирования инноваций получили 440 миллионов рублей на испытания своих разработок. Гранты им выделяют с апреля 2022 года. С тех пор предпринимателям было одобрено 253 заявки.

«Проект показал свою эффективность и востребованность, поэтому в мае мы увеличили максимальный размер гранта в два раза — до четырех миллионов рублей. С начала этого года уже одобрено 39 заявок на общую сумму более 71 миллиона рублей», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

За счет полученных средств можно компенсировать расходы на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки и другие цели.

В рамках программы тестирования инноваций предприниматели проверяют свои продукты на городских и коммерческих площадках, оценивают их конкурентоспособность и получают обратную связь от потребителей. Возможность испытать новинки предоставляют предприятия 18 отраслей, в том числе информационных технологий, культуры, образования, медицины, строительства, промышленности и других.

Инновации для города

Финансовую поддержку получили создатели браслета для остановки кровотечений после кардиохирургических операций. Изделие представляет собой две воздушные подушки, которые раздельно пережимают лучевую и локтевую артерии. Это повысит эффективность лечения пациентов. Площадкой для проверки разработки стала городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова.

Еще одно решение позволит расширить возможности туристического сервиса Russpass за счет внедрения персональных рекомендаций. С помощью технологий искусственного интеллекта сервис будет предлагать пользователям подходящие им маршруты и места.

Построить маршрут и купить билеты: как новые умные устройства помогают посетителям ВДНХ

В Московском зоопарке началось тестирование плитки из композитных материалов с 3D- и динамическим образами. Стенды с объемными фотографиями снежных барсов, дальневосточного леопарда, больших панд и манула, обитающих на территории зоосада, можно увидеть на аллеях и у вольеров. Панели также выполняют функцию навигатора для посетителей.

Московский инновационный кластер тестирует цифровую платформу, которая помогает предпринимателям в привлечении финансирования. В реальном времени она собирает информацию о мерах государственной поддержки, частных и банковских инвестициях, а нейросети определяют вероятность получения средств и предлагают оптимальные варианты для этого.

Новый сервис на платформе Московского инновационного кластера поможет подобрать стартапы и найти инвесторовМосковский инновационный кластер открывает новый курс образовательной программы по работе с интеллектуальной собственностьюОнлайн-платформа i.moscow стала победителем ежегодной премии Digital Leaders

В особой экономической зоне «Технополис Москва» проверяются современные очистители воздуха, функционирующие на основе новой разработки — биосорбента. Аппарат выглядит как горшок с цветком. Его можно использовать дома, в офисе и других помещениях.

Программа пилотного тестирования действует с 2020 года. За все время на городских и коммерческих площадках было инициировано 533 испытания. Крупные игроки могли приобрести права на подходящие им полезные высокотехнологичные решения. Благодаря проекту инноваторы заключили контракты на сумму более миллиарда рублей и привлекли 800 миллионов рублей инвестиций.

https://www.mos.ru/news/item/141571073/

