Игорь Сечин: сотрудничество РФ и КНР в энергетической сфере укрепляется

Российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии, заявил Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Он напомнил, что по итогам недавних переговоров в Китае Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина были поставлены цели по укреплению российско-китайского стратегического партнерства в энергетической сфере, его развитию на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.

Успешно выполняются договоренности лидеров России и Китая, касающиеся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии.

«В прошлом году товарооборот наших стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов. Из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай. По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии», – заметил Игорь Сечин.

За прошлый год Россия экспортировала в Китай 107 миллионов тонн нефти. Также в прошлом году Китай импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа и более 100 миллионов тонн угля.

«Полагаю, что следующий этап развития наших отношений должен быть нацелен на укрепление взаимодействия с китайскими коллегами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах, включая развитие передовых технологий, машиностроение, современное судостроение, поставки промышленного оборудования, альтернативную энергетику, сокращение выбросов и НИОКР», – сказал глава «Роснефти», выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 июля 2024 г

