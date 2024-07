Игорь Сечин призвал создать инфраструктуру для увеличения расчетов в нацвалютах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин призвал к созданию необходимой инфраструктуры для дальнейшего расширения использования национальных валют в торговле между странами.

Выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, Сечин заметил, что происходящие в настоящее время изменения в мировой экономике и политике ведут к снижению роли доллара США в мировой торговле. «Это хорошо иллюстрируют недавние успехи Китая в использовании юаня. Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT. Также юань впервые обогнал доллар США в международных расчетах Китая, его доля сейчас достигает 53%», – добавил он.

По мнению главы «Роснефти», показательна и динамика российско-китайских взаиморасчетов – значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили России и Китаю оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%.

«Для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями», – подытожил Игорь Сечин.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

23 июля 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220325/

MIL OSI