Игорь Сечин представил на РКЭБФ обновленный Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества

Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) презентовал обновленный Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества.

Первое издание Атласа было подготовлено и представлено в 2021 году на открытии III Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. С тех пор его содержание регулярно обновляется сторонами.

«В этом году российская сторона при активном участии китайских компаний актуализировала российскую часть Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества», – сказал Сечин в ходе церемонии открытия РКЭБФ.

Он отметил, что Атлас инвестиций дает глубокое представление об особенностях работы ТЭК России и Китая и является практическим руководством по реализации совместных проектов.

В заключение своего выступления Игорь Сечин отметил, что потенциал сотрудничества России и Китая огромен, и страны находятся только в начале пути его реализации, а также процитировал выдающегося китайского философа Лао-Цзы: «Лишь тот, кто имеет силу, может давать её другим».

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Форум проходит под эгидой Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Справка: Атлас инвестиций содержит информацию о текущем состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, представляет сведения об институтах управления и регуляторной политике, о примерах и возможностях сотрудничества в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной промышленности, атомной энергетике, в сфере возобновляемых источников энергии, а также об инструментах и возможностях организации в России проектного финансирования и страхования в энергетической отрасли.

23 июля 2024 г

