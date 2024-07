Source: MIL-OSI Russian Language News

Страны Запада переоценили эффективность своего давления на потенциал экономик РФ и КНР, все усилия по сдерживанию роста приводят к обратному результату, заявил Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, Сечин отметил, что сотрудничество России и Китая развивается в условиях беспрецедентного внешнего давления. «Однако все усилия по сдерживанию роста наших стран приводят к обратному результату: темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году) уверенно опережают страны Запада и среднемировые показатели», – отметил он.

«При этом хотел бы отметить, что Запад изначально переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик наших стран. Так, за прошлый год МВФ четыре раза повышал свой прогноз по росту ВВП России. Увеличение ВВП России по итогам года превзошло изначальные ожидания почти на 6 процентных пунктов», – рассказал Игорь Сечин.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в случае Китая. «Несмотря на неоднократно предсказанное западными наблюдателями «неизбежное» замедление китайской экономики, по прогнозам того же МВФ, вклад Китая в рост мировой экономики в течение следующих пяти лет составит 21%, что превысит совокупный вклад всех стран «Большой семерки» (20%)», – подытожил он.

