Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Каждый 10-й посетитель городских бассейнов совершает покупку в летних кафе. Так, с начала купального сезона гости заказали 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого. Об этом сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг.

С 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве» по всей столице открылось два десятка городских бассейнов на свежем воздухе. В этом году их количество значительно увеличилось. Горожане и туристы могут отдохнуть более чем на 10 площадках проекта «Московские сезоны», а также в парках «Митино», «Ходынское поле», «Дубки», «Сокольники», «Красная Пресня», «Серебряный бор» и 50-летия Октября. На 10 площадках обустроили детские бассейны.

Чаши для купания оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, их уборку проводят после каждого сеанса. В местах досуга есть шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, оборудованы медицинские и спасательные посты. Кроме того, открыты летние кафе.

За время жаркой погоды городские бассейны посетили уже более 50 тысяч человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141443073/

MIL OSI