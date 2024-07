Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился отбор участников первого сезона проекта «Искусство в метро», который открылся в апреле этого года. Он позволит талантливым молодым художникам создавать работы прямо на станциях Московского метрополитена. Жители и гости столицы во время поездок смогут открыть для себя новые имена в искусстве и познакомиться с различными стилями живописи, графики и скульптуры.

«Мы получили более 420 заявок от желающих присоединиться к новому проекту “Искусство в метро”. Московский метрополитен — сам по себе масштабное произведение искусства, и мы уверены, что он вдохновит художников на создание талантливых работ. Столичный транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отбор прошли более 200 деятелей искусства. Они уже получили доступ к площадкам на территории метрополитена.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала участникам нужно было заполнить небольшую анкету и прикрепить фотографии своих работ. Конкурсантов, получивших приглашение во второй этап, ждала личная встреча с экспертами, перед которыми нужно было представить работы лично и рассказать о своем творчестве. Генеральным партнером и оператором проекта выступило объединение «Выставочные залы Москвы». Его специалисты вошли в состав профессионального жюри конкурсного отбора проекта «Искусство в метро».

Московский метрополитен активно участвует в культурной жизни столицы. На станциях и в переходах регулярно дают концерты артисты проекта «Музыка в метро», а гиды «Экскурсий в метро» проводят уникальные познавательные прогулки. Расписание выступлений музыкантов и экскурсионных туров можно найти на сайтах проектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141567073/

MIL OSI