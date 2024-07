Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На западе столицы капитально отремонтировали пассажирский причал Кутузовский. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году провели капремонт пассажирского причала Кутузовский на набережной Тараса Шевченко», — заявил Петр Бирюков.

Он добавил, что причал капитально не ремонтировали с момента его ввода в эксплуатацию в 1963 году.

Специалисты обновили нижнюю площадку причала, стены, лестничные сходы и парапеты, установили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Работы проводились не только на суше, но и с баржи, оснащенной необходимым оборудованием. Также привлекали водолазов, которые привели в порядок подводную часть сооружения.

Причалы в Москве регулярно очищают и углубляют их акватории. Масштабные гидротехнические работы проводят ежегодно из-за загрязнения дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что небезопасно для пассажирских перевозок.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141604073/

MIL OSI