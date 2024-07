Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев посетил строящийся в Тульской области комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов. С врио главы региона Дмитрием Миляевым Дмитрий Патрушев посетил строящийся в Тульской области комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов. С врио главы региона Дмитрием Миляевым Дмитрий Патрушев посетил строящийся в Тульской области комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов Дмитрий Патрушев посетил строящийся в Тульской области комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Патрушев посетил строящийся в Тульской области комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов. С врио главы региона Дмитрием Миляевым

В рамках нацпроекта «Экология» при существенной поддержке государства в области строится передовой комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов, который вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил совместно с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым. Мощности объекта позволят охватить весь объём ТКО Тулы и близлежащих муниципалитетов.

Благодаря использованию современных технологий предприятие будет перерабатывать порядка 480 тыс. т отходов в год. На территории техноэкопарка, где строится объект, расположены мусоросортировочный цех, участок гидросепарации, то есть разделения ТКО при помощи воды на три фракции (полимерные материалы, пищевые отходы, стекло), и цех бесконтактного расщепления полимеров (химическое разложение путём нагрева без доступа кислорода). На вторичное использование отправляется свыше 60%. Выход завода на проектную мощность в ближайшие годы даст возможность создать порядка 600 рабочих мест.

Тульская область участвует в реализации национального проекта «Экология» – в части федерального проекта «Сохранение лесов». Общий объём финансирования с 2019 по 2024 год – 0,48 млрд рублей. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется участие Тульской области в реализации трёх федпроектов: «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Заместитель Председателя Правительства отметил, что развитие экономики неразрывно связано с охраной окружающей среды. Этому уделяется приоритетное внимание.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52215/

MIL OSI