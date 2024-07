Дмитрий Патрушев оценил ход уборочной кампании в Тульской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Погодные условия позволили аграриям Тульской области приступить к сбору урожая раньше запланированного срока. С ходом уборочной кампании в регионе вице-премьер Дмитрий Патрушев ознакомился на полях сельхозпредприятия АО «Заря» им. А.Ф.Попова, расположенного в Киреевском районе Тульской области.

Предприятие специализируется на растениеводстве, племенном молочном скотоводстве, переработке молока. Основная продукция – зерновые и масличные культуры, молоко сырое и молочные продукты, а также племенной скот.

Всего зерновых, зернобобовых и масличных культур в текущем году предприятие планирует собрать порядка 35 тыс. т. Наращивать объёмы производства помогают меры государственной поддержки. В 2023 году выделено 29 млн рублей субсидий, в 2024 году (на июль) – 26 млн рублей. В рамках льготного кредитования предоставлено 0,62 млрд рублей кредитных средств. В частности, льготные кредиты используются на проведение сезонных полевых работ, приобретение сельскохозяйственной техники и строительство производственных мощностей.

Сельхозпредприятие участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году было построено новое здание дома культуры в селе Дедилово площадью 1,4 тыс. кв. м.

По состоянию на 22 июля аграриями Тульской области убрано 29,4 тыс. га озимой пшеницы, намолочено 131 тыс. т при средней урожайности 44,6 ц/га. Ячмень убран с площади 2,8 тыс. га, собрано 12,4 тыс. т. Озимый рапс обмолочен с площади 3,6 тыс. га, собрано 9,3 тыс. т при урожайности 25,8 ц/га. Кроме того, в регионе идёт уборка раннего картофеля (убрано порядка 300 га, собрано 10 тыс. т) и овощей открытого грунта.

Ожидается, что комплексная реализация всех запланированных мероприятий в Тульской области позволит в текущем году обеспечить производство зерна в объёме 2,3 млн т, картофеля – 500 тыс. т, овощей – 65 тыс. т, масличных культур – 425 тыс. т.

В целом по стране по состоянию на 22 июля обмолочено 31,1% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 50,59 млн т зерновых и зернобобовых культур (2023 год – 24,91 млн т). Из них 43,86 млн т пшеницы (2023 год – 19,43 млн т), 4,64 млн т ячменя (2023 год – 3,61 млн т). Картофеля накопано 315,2 тыс. т (2023 год – 252,5 тыс. т), овощей собрано 318,3 тыс. т (2023 год – 269,4 тыс. т).

