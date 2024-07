Дмитрий Патрушев оценил темпы строительства комплекса по производству азотных удобрений в Тульской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одно из сильных направлений в экономике Тульской области – это химическая промышленность. Отрасль активно развивается и привлекает инвестиции. В частности, регион занимает лидирующие позиции в ЦФО в производстве минеральных удобрений. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетили одно из крупных современных предприятий в этом секторе.

Вице-премьеру представили площадку, на которой АО «Щёкиноазот» ведёт строительство комплекса по производству минудобрений. Выход производства на проектные мощности планируется в I квартале 2025 года, что позволит получать в год более 500 тыс. т аммиака и до 700 тыс. т карбамида.

Карбамид является эффективным удобрением. Его применяют в сельском хозяйстве в качестве основного удобрения, для ранневесенней подкормки озимых культур и подкормки овощей.

Также вице-премьер ознакомился с работой нового производства «Щёкиноазот» по выпуску другого востребованного в сельском хозяйстве удобрения – селитры.

