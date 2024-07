Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили ход реализации программы социально-экономического развития республики.

В ходе встречи было отмечено, что планы и показатели развития Донецкой Народной Республики соответствуют общенациональной стратегии по обеспечению технологического суверенитета. В этом процессе задействованы предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей в ДНР. Денис Пушилин подчеркнул, что сегодня в регионе применяется комплексный подход: создаётся благоприятный климат для инвесторов, происходит модернизация производств и подготовка кадров, формируются устойчивые производственные связи, создаются промышленные кластеры.

