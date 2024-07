Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства мясоперерабатывающего комплекса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выделил инвестору более 13 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год для строительства производственного комплекса с распределительным цехом площадью более 100 тысяч квадратных метров. Объект появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По льготной ставке один рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Москва продолжает развивать кластерный подход для развития индустриального сектора экономики и активно поддерживает инвесторов, которые размещают производственные площадки на территории города. С 2022 года по поручению Сергея Собянина для локализации промпредприятий они могут получить землю за один рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов.

«Сейчас в ТиНАО возводят крупный пищевой кластер, где разместится несколько промышленных предприятий. Земельные участки для них город предоставляет по льготной ставке, как поручил Сергей Собянин. Так, компания локализует производственный комплекс, в котором предусмотрен единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сегодня предприятие поставляет свою продукцию почти в 70 регионов страны, включая Москву, поэтому его работа является крайне важной для обеспечения продовольственной безопасности.

Для возведения объектов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта с 2016 года город предоставляет участки без проведения торгов.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что это четвертый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский. Ранее три компании уже получили 63 гектара земли для строительства производственных зданий общей площадью 414 тысяч квадратных метров.

Более 27 гектаров предоставлено для возведения современного промышленного технопарка. Здесь разместятся производства мясной продукции, молочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд для торговых сетей и ресторанов.

На участке площадью почти 23,5 гектара появятся производства молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, снеков, мясных полуфабрикатов, плодово-овощных консервов и напитков. Еще один участок площадью более 12 гектаров предоставлен для строительства завода по выпуску хлебобулочных изделий.

Город выделил участки в районах Отрадное и Южное Медведково для создания производств по пошиву одежды

https://www.mos.ru/news/item/141579073/

MIL OSI