В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта

Вчера, 22 июля, в учебном корпусе НГУ начал свою работу Демонстрационный центр новых технологий. Основная задача центра — представить достижения и разработки НГУ в сфере искусственного интеллекта, а также оказывать консультационную поддержку по использованию новых технологий. Сейчас в центре представлено 15 разработок. Экспозиция Демонстрационного центра будет постоянно обновляться. Первым посетителем, который протестировал работу новых экспонатов, стал ректор НГУ Михаил Федорук.

— НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту, в частности на Факультете информационных технологий и Механико-математическом факультете. В 2023 году был создан Институт интеллектуальной робототехники, он ведет работу по созданию автономных систем с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Важно, что все наши знания и компетенции нашли свое воплощение сначала в проекте Центра искусственного интеллекта, а теперь и в формате Демонстрационного центра новых технологий. Мы считаем важным охватить максимально широкую аудиторию и познакомить людей с возможностями, которые предоставляет искусственный интеллект, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

В конце декабря прошлого года НГУ стал одним из шести вузов-победителей второй волны конкурса на создание исследовательских центров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. НГУ специализируется на направлении «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города», которые в дальнейшем будут внедряться в наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и дальше тиражироваться по всей России). Главной демонстрационной площадкой для разработок нового центра является новый кампус мирового уровня, который возводится в НГУ в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Сейчас в Демонстрационном центре размещены 15 экспонатов, которые охватывают все основные сферы, связанные с функционированием «умного города». Так, здесь представлен «Цифровой двойник кампуса» — информационная модель, которая является точной цифровой копией основных зданий нового кампуса университета, совместная разработка НГУ и компании Albacore; сети и сервисы контроля качества атмосферного воздуха — совместная разработка НГУ и компании CitiAir.

Посетители смогут познакомиться с решениями в сфере здравоохранения, среди них — «Окулист Игорь» — программно-аппаратный комплекс для дистантного скринингового обследования зрения, совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра ИИ НГУ. Также здесь можно увидеть разработки, которые могут применять в образовании, в частности решение для проверки знаний русского языка у иностранцев, которые приезжают на учебу или работу в Россию. Еще одна важная сфера «умного города» — обеспечение безопасности. В демонстрационном центре представлены видеодетекторы, которые идентифицируют наличие в кадре человека и его поведение, — разработка Центра искусственного интеллекта НГУ для индустриального партнера ПАО «Ростелеком».

Здесь же демонстрируются разработки в области беспилотной авиации, как самостоятельные (квадрокоптер «Журавель»), так и совместные, проводимые по заказу СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Кстати, на днях команда НГУ заняла первое место в соревнованиях по ориентированию дронов в Южно-Сахалинске в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который проходил на прошлой неделе.

— Большинство людей мало знакомы со многими современными технологиями, не всегда владеют полной информацией, как их применять и какую пользу они могут принести. Задача нового Демонстрационного центра новых технологий, который открылся по инициативе Центра ИИ на базе НГУ, — познакомить посетителей с возможностями, которые открывает искусственный интеллект, и дать им шанс самим «почувствовать», «потрогать», как он помогает сделать жизнь более комфортной и безопасной. В дальнейшем мы планируем организовывать экскурсии в Демонстрационный центр для всех желающих, а также оказывать консультационную поддержку по обучению использованию новых технологий, — рассказал о задачах Центра и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Александр Люлько.

В НГУ будет внедряться широкий спектр решений в сфере искусственного интеллекта. Так, в университете будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и многое другое.

