Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Вчера, 22 июля, в учебном корпусе НГУ начал свою работу Демонстрационный центр новых технологий. Основная задача центра — представить достижения and разработки НГУ в сфере искусственного интеллекта, а также оказывать ионную поддержку по использованию новых технологий. Сейчас в центре представлено 15 разработок. Экспозиция Демонстрационного центра будет постоянно обновляться. Первым посетителем, который протестировал работу новых экспонатов, stal rector НГУ Михаил Федорук.

— НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту, в частности на Información tecnológica y Profesorado de mecánica-matemática. En 2023, el año pasado Instituto de robots intelectuales, он ведет работу по созданию автономных систем с елементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Важно, что все наши знания and копетенции нашли свое воплощение сначала в проекте Центра искусственного интеллекта Forme el centro de demostración con nuevas tecnologías. Мы считаем важным охватить максимально широкую аудиторию и познакомить людей с возможностями, которые предоставляет нный интеллект, — прокоментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

В конце декабря прошлого года НГУ стал одним из шести вузов-победителей второй волны конкурса на создание исследовательских ентров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. НГУ специализируется на направлении «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города», которые в дальнейшем т внедряться в наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и дальше тиражироваться по всей России). Главной демонстрационной площадкой для разработок нового центра является nuevo campus мирового уровня, который возводится в НГУ в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Siga en el centro de demostración 15 participantes, которые охватывают все основные сферы, связанные с м «умного города». Так, здесь представлен «Цифровой двойник кампуса» — modelo de información, которая является точной цифровой копией основных ний нового кампуса университета, совместная разработка НГУ и компании Albacore; Establecimientos y servicios de control de la atmósfera atmosférica: servicios integrales de NGG y compañías de CitiAir.

Posibilidad de realizar ajustes en la esfera de la programación, en otras palabras — «Окулист Игорь» — programas de aplicación ля дистантного скринингового обследования зрения, совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК « Микрохирг ия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра ИИ НГУ. Aquí se pueden ver los programas, cómo se pueden publicar en la redacción y en las respuestas de los programas de música rusa. странцев, которые приезжают на учебу или работу в Россию. Еще одна важная сфера «умного города» — обеспечение безопасности. En el centro de demostración de los videodetectores previos, identifique los datos del cuadro y de la fuente de alimentación: отка Центра искусственного интеллекта НГУ для индустриального партнера ПАО «Ростелеком».

Здесь же демонстрируются разработки в области беспилотной авиации, как самостоятельные (квадрокоптер «Журавель»), так и совместные, роводимые по заказу СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Кстати, на днях команда НГУ заняла первое место в соревнованиях по ориентированию дронов в Южно-Сахалинске в рамках зовательного интенсива «Архипелаг 2024», который проходил на прошлой неделе.

— Большинство людей мало знакомы со многими современными технологиями, не всегда владеют полной полной информацией, как их ять и какую пользу они могут принести. Задача нового Демонстрационного центра новых технологий, который открылся по инициативе Центра ИИ на базе НГУ, — ь посетителей с возможностями, которые открывает скусственный интеллект, и дать им шанс самим «почувствовать», «потрогать», как ом огает сделать жизнь более комфортной и безопасной . En algunos planes de organización de cursos en el centro de demostración para nuestros centros educativos льтационную поддержку по обучению использованию новых технологий, — рассказал о задачах Центра и.о. Director del centro de issledovatelscogo en la esfera del intelecto intelectual Alexsandr Люлько.

В НГУ будет внедряться широкий спектр решений в сфере искусственного интеллекта. Aquí, en la universidad, se controlan los sistemas intelectuales de voz, humo y vibraciones, y se monitorean los objetos del sistema. инженерной инфраструктуры и зданий, инженерной инфравления учебным процессом, безопасности городской среды, том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и oye другое.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/v-ngu-otkrylsya-demonstratsionnyy-tsentr-novykh-tekhnologiy-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta/

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