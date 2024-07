Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

— НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту, в частности на Información tecnológica y Profesorado de mecánica-matemática . En 2023, el año pasado Instituto de robots intelectuales , он ведет работу по созданию автономных систем с елементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Важно, что все наши знания and копетенции нашли свое воплощение сначала в проекте Центра искусственного интеллекта Forme el centro de demostración con nuevas tecnologías. Мы считаем важным охватить максимально широкую аудиторию и познакомить людей с возможностями, которые предоставляет нный интеллект, — прокоментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Вчера, 22 июля, в учебном корпусе НГУ начал свою работу Демонстрационный центр новых технологий. Основная задача центра — представить достижения and разработки НГУ в сфере искусственного интеллекта, а также оказывать ионную поддержку по использованию новых технологий. Сейчас в центре представлено 15 разработок. Экспозиция Демонстрационного центра будет постоянно обновляться. Первым посетителем, который протестировал работу новых экспонатов, stal rector НГУ Михаил Федорук.