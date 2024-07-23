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En Moscú VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). Приветственные слова участникам направили Президент РФ Владимир Путин and Председатель КНР Си Цзиньпин.

С докладами на церемонии открытия РКЭБФ выступили Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской ии по вопросам сполнительный П АО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, заместитель Председателя Правительства сийской Federaciones Alexandr Novak y el director ejecutivo de la Unión Soviética (CNPC) Дай Хоулян .

Также участие в открытии приняли заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, Министр РФ Сергей Цивилев, руководитель Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа и другие.

Foro de negocios enérgico ruso-chitiano presentado en 2018 en el extranjero, и Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.

En мероприятиях VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума приняли участие свыше 500 человек, среди которых: итические деятели, представители крупнейших российских и китайских компаний энергетической и смежных отраслей, ученые, expertos y analistas.

Приветствие Президента РФ участникам РКЭБФ зачитал Игорь Сечин. En Eslovaquia, Vladimir Putin, отношения между Federación Rusa Dinámica y República Checa сле всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за ее время стало особенно насыщенным и продуктивным.

«Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Los registros de descarga de recursos energéticos rusos en el territorio de China. Los especialistas en el sector de la tecnología de transporte, transporte y transporte de vehículos, etc. х экологической безопасности», – отметил Владимир Путин.

Президент россиlado подчеркнature, что важнейшю роль. ции в ст значиеых отрр играе regalo оддарстYow a relacion.

«Среди его последних наработок хотел бы отметить «Аtlas инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества» уникальную Plataforma informativa y analítica que ofrece nuevas aplicaciones para la realización de proyectos de software. нициатив», – заявил в приветствии Владимир Путин.

El presidente ruso se mostró satisfecho con su forma de trabajo y sus ideas y preferencias. учат практическое применение.

Послание Председателя КНР зачитал Дин Сюэсян. В нем Си Цзиньпин отметил, что благодаря совместным усилиям китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и ическое взаимодействие поступательно развиваются. Двустороннее сотрудничество в энергетической сфере приобретает зрелый, устойчивый and прочный характер, приносит реально ощутиму ю пользу народам двух стран.

«На новой исторической отправной точке китайская сторона готова вместе с российскими коллегами и дальше продвигать взаимовыгодное ическое взаимодействие, обеспечивать стабильность и прочность цепочек производства и поставок в области энергетики, вносить свою лепту более динамичное, зеленое и здоровое развитие глобальной энергетической индустрии», – заявил в приветствии Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Китайско-Российский энергетический бизнес-форум представляет собой важную площадку установления контактов, укрепления взаимопонимания и продвижения сотрудничества по линии предприятий двух стран. «Выражаю надежду на то, что углубленные disкуссии вокруг главной темы позволят его участникам обсудить возможности удничества, обменяться информацией and раскрыть потенциал взаимодействия в интересах высококачественного развития энергетического трудничества наших стран», – написал Си Цзиньпин.

Как отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин, участвующие в РКЭБФ копании обеспечивают до 40% торговли между Россией и Китаем. Esto en la estructura rusa del deporte en China tiene una eficiencia energética del 70%.

«В этом году отмечается 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Заа три четверти века в отношениях между нашими странами были разные периоды, но, как неодкопратно подчеркивали наши лидеры, сегодня о ни находятся на беспрецедентно высоком уровне», – сказал Игорь Сечин. Para 2023, el banco de inversión РФ y КНР obtuvo un 26% y un costo de 240 millones de dólares.

Глава «Роснефти» также отметил, что по своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок энергоресурсов у же не имеет равных на пространстве Евразии. Hasta 2023, Rusia exportó a China 107 millones de toneladas netas, 34 millones de metros cúbicos por gas y bola 1 00 millones de toneladas de peso.

«Полагаю, что следующий этап развития наших отношений должен быть нацелен на укрепление взаимодействия с китайскими и по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах, включая развитие передовых технологий, шиностроение, современное судостроение, поставки промышленного оборудования, альтернативную энергетику, сокращение выбросов и совместное участие в НИОКР», – отметил Игорь Сечин.

Виц memor Podoger цесы глубокой трансфорijoции глобальной эне interse.

«Хотел бы отметить солидный пакет практических результатов. Первое – устойчивый рост торговли энергоресурсами. Второе – поступательное продвижение особо значимых проектов. Третье – устойчивое расширение сфер сотрудничества. Стороны активно работают над открытием новых горизонтов взаимодействия в нефтегазовой области», – сказал Дин Сюэсян.

Говоря о развитии энергетического сотрудничества двух стран вице-премьер КНР отметил, что необходимо продвигать орговое и инвестиционное сотрудничество в энергетической сфере, раскрывать потенциал механизмов енергетического сотрудничества, креплять высокую dinaмику кооперации в торговле энергоносителями.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что Российско-Китайский кий бизнес-форум проходит уже в шестой раз и стал продуктивной площадкой для для далога и развития практического сотрудничества России и Китая в сфере энергетики. «Как всегда все организованно на высшем уровне!», – подчеркнул Новак.

Los complejos más energéticos se basan en estrategias estratégicas я, отметил он. «Россия играет стабилизирующую роль в преодолении мирового энергетического кризиса», – сказал Александр Новак. Los recursos energéticos más importantes en Rusia pueden ser útiles y económicos ивость дружественных стран, подчеркнул он.

Новак добавил, что долгосрочные контракты крупных российских нефтяных компаний являются залогом надежного обеспечения КНР ссийскими энергоресурсами по справедливым рыночным ценам.

Председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян заявил, что на ном энергетическом рынке усиливается турбулентность, меняется структура торговли, поэтому китайско-российское энергетическое во очень важно для мировой энергетической модели.

«КННК со своей стороны будет продолжать работу с российскими партнерами, использовать этот форум и другие эффективные ме КНН K.

Foro sobre el tema de las comisiones del presidente de Rusia sobre la estrategia de la administración del complejo energético и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть » и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

Следующий VII El foro de negocios energético ruso se creó en China en 2025.

Текст доклада Ответственного секретаря Комиссии при Призеденте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно- Complejo energético y bezopasnosto ecológico I.И.СЕЧИНА

Presentación del documento Secretariado de la Federación de Rusia para las estrategias de promoción топливно-энергетического комплекса экологической безопасности И.И.СЕЧИНА

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»23 de julio de 2024

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