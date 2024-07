Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Председатель КНР отметил, что Китайско-Российский энергетический бизнес-форум представляет собой важную площадку установления контактов, укрепления взаимопонимания и продвижения сотрудничества по линии предприятий двух стран. «Выражаю надежду на то, что углубленные disкуссии вокруг главной темы позволят его участникам обсудить возможности удничества, обменяться информацией and раскрыть потенциал взаимодействия в интересах высококачественного развития энергетического трудничества наших стран», – написал Си Цзиньпин.

Послание Председателя КНР зачитал Дин Сюэсян. В нем Си Цзиньпин отметил, что благодаря совместным усилиям китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и ическое взаимодействие поступательно развиваются. Двустороннее сотрудничество в энергетической сфере приобретает зрелый, устойчивый and прочный характер, приносит реально ощутиму ю пользу народам двух стран.

«Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Los registros de descarga de recursos energéticos rusos en el territorio de China. Los especialistas en el sector de la tecnología de transporte, transporte y transporte de vehículos, etc. х экологической безопасности», – отметил Владимир Путин.

En Moscú VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). Приветственные слова участникам направили Президент РФ Владимир Путин and Председатель КНР Си Цзиньпин.