Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 миллиона рублей в первый год

Правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, единовременной дополнительной выплаты — новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 миллиона рублей. Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство Москвы оказывает необходимое содействие Минобороны России в комплектовании Вооруженных сил.

В апреле 2023 года был открыт Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00.

Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефонам горячей линии: 117 (для Москвы); 8 (495) 539-24-81 (для регионов России). Кроме того, можно задать вопросы чат-боту в мессенджере «Телеграм» (@MskContract_bot).

Всю официальную информацию об отборе на военную службу по контракту, регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах также можно получить на сайте contract.mos.ru.

Семьям участников СВО, которые были призваны военным комиссариатом города Москвы в рамках частичной мобилизации, а также отобраны пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются (кроме новой единовременной выплаты в размере 1,9 миллиона рублей) следующие виды поддержки:

Для военнослужащих:

— ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

— единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

— в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей;

— специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.

Для детей:

— ежемесячное пособие на детей в размере 100 процентов прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям — в упрощенном порядке: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм, находящихся на банковских счетах;

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

— освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

— предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с первого по 11-й класс;

— предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с первого по шестой класс, а также освобождение от оплаты продленки;

— освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам первой и второй группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

— первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста:

— организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

— содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи:

— оказание психологической помощи;

— содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

— консультирование по юридическим вопросам;

— предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в упрощенном порядке — без учета доходов и без необходимости предоставления документов, а также освобождение от пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.

Кроме того, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

