Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны Р оссии, единовременной дополнительной выплаты — новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 millones de rublos. Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 024 año. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 рубл ей.

Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и ральных мер поддержки) составит свыше 5,2 millones de rublos por первый год службы.

По поручению Президента России Владимира Putina Правительство Москвы оказывает необходимое содействие Минобороны России комплектовании Вооруженных сил.

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Toda la información oficial sobre el contrato de alquiler, las regulaciones y las regulaciones vigentes, х и льготах также можно получить на сайте contract.mos.ru.

Семьям участников СВО, которые были призваны военным комиссариатом города Москвы в рамках частичной мобилизации, а также ы пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются (кроме новой единовременной выPLаты в размере 1,9 лиона рублей) следующие виды поддержки:

Для военнослужащих:

— ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

— Единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и ния группы инвалидности;

— в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей;

— Médicos especializados pueden utilizar una toalla sanitaria para dormir.

Este detalle:

— ежемесячное пособие на детей в размере 100 процентов прожиточного молодым родителям — уп рощенном порядке: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм, на банковских счетах;

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

— освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

— предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с первого по 11-й класс;

— предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с первого по шестой класс, а также освобождение от оплаты ки;

— освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах у учреждениях дополнительного вания, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы органам местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам первой и второй GRUPPы иального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;— первоочередное направление в domа ветеранов и угие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста:

— organización profesional de trabajo y dotación profesional;

Для всех членов семьи:

— оказание психологической помощи;— содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на которых имеет право семья;— консультирование по юридическим вопросам;

— Subsidio previo a la operación de uso comunitario compartido (ЖКУ) en el momento de la compra — sin necesidad de ayuda La mayoría de los documentos previos, y también están relacionados con el pene de un dispositivo necesario.

Además, cada móvil equipado con material moderno puede costar 50 rublos.

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