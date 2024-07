Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи поддерживают экологическую инициативу по сбору батареек в специализированные контейнеры. Они установлены на 20 межрегиональных ярмарках. С начала июня горожане собрали более 150 килограммов батареек.

Самой большой популярностью пользуются пункты приема, открытые на ярмарках на улицах Перерве и Профсоюзной. Там контейнеры почти полные, и в скором времени все собранные батарейки отправят на утилизацию и переработку на завод в Челябинске.

Элементы питания раздробят и из полученного сырья произведут новые шариковые ручки или краску.

Экологические сервисы и осознанное потребление: как в столице заботятся об окружающей среде

Основной приоритет московских ярмарок — сохранение окружающей среды. Даже продукты здесь экологически чистые. Их по секретным семейным рецептам, передающимся из поколения в поколение, производят местные ремесленники.

Ассортимент ярмарок постоянно расширяется. Павильоны располагаются вблизи станций метро и других многолюдных мест. Внутри установлено торговое и холодильное оборудование, системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

